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РИА Новости

"Не успели". В ФРГ заметили проблему с поставленной на Украину техникой

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Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

Обозреватель Bild: системы ПВО IRIS-T отправили на Украину в неправильном камуфляже

МОСКВА, 8 июня/ Радио Sputnik. Немецким системам ПВО IRIS-T не успели сменить камуфляж перед отправкой на Украину, обратил внимание военный обозреватель таблоида Bild Юлиан Репке.

"Пока некоторые удивляются пустынному камуфляжу немецкой системы IRIS-T, Россия заметила ее и ударила дроном-камикадзе "Ланцет" в украинском лесу… Похоже, Германия, Украина и Diehl BGT Defence (компания-производитель, – ред.) не успели перекрасить ее перед поспешной пересылкой", – написал Репке в Twitter.

Так он прокомментировал опубликованную Минобороны РФ видеозапись, на которой российские войска уничтожают радиолокационную станцию ракетной системы, светлая окраска которой делает ее заметной среди деревьев.

"Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM. По многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом. РЛС уничтожена", – рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее радио Sputnik писало, что власти Италии оскандалились из-за переданных Киеву неисправных гаубиц.

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Германия
Италия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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