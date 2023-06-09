Войти
ТАСС

Politico: Запад может поставить Украине истребители F-18 вместе с F-16

252
0
0
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Как сообщают источники газеты, пока союзники ведут переговоры о том, кто будет поставлять Киеву F-16

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Западные союзники Украины обсуждают передачу Киеву старых истребителей F-18 наряду с F-16. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников газеты, пока союзники ведут переговоры о том, кто будет поставлять Киеву истребители F-16, параллельно ведутся предварительные обсуждения возможной отправки Киеву F-18. Как сообщают источники, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных F-18, которые вскоре будут доступны для экспорта.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
F-18
Похожие новости
26.01.2022
Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
07.07.2021
Большой финский испуг
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
17.06.2019
Провальный истребитель? 13 проблем F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.06 09:14
  • 50825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 08:39
  • 2
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 09.06 06:01
  • 2496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 02:12
  • 1
Шведское Минобороны сообщило об окончании обучения украинских военных эксплуатации БМП CV90
  • 08.06 18:48
  • 1
В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции