Politico: Запад может поставить Украине истребители F-18 вместе с F-16

Как сообщают источники газеты, пока союзники ведут переговоры о том, кто будет поставлять Киеву F-16

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Западные союзники Украины обсуждают передачу Киеву старых истребителей F-18 наряду с F-16. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников газеты, пока союзники ведут переговоры о том, кто будет поставлять Киеву истребители F-16, параллельно ведутся предварительные обсуждения возможной отправки Киеву F-18. Как сообщают источники, на Украину могут отправиться десятки старых, но исправных F-18, которые вскоре будут доступны для экспорта.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.