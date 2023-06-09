В Чехии раскрыли правду о контрнаступлении Украины и ожиданиях Запада

У Украины нет средств для серьезного контрнаступления, и это военный факт, заявил в интервью Parlamentní listy чешский дипломат Петр Друлак. По его словам, реакция на разрушение Каховской плотины напоминает скоропалительные суждения после падения ракеты в Польше.

Радим Паненка

Интервью с экспертом по международным вопросам, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Чешской Республики, бывшим дипломатом и педагогом Петром Друлаком (Petr Drulák).

(...)

Parlamentní listy: Каховская плотина разрушена, и Владимир Зеленский немедленно обвинил в этом русских, назвав их террористами. Есть ли у нас сейчас вообще какие-то доказательства чьей-либо вины?

Петр Друлак: Никаких вещественных доказательств, конечно, нет. Как и все остальные, я слежу за новостями в официальных СМИ. Я отметил, что обе стороны обвинили друг друга в терроризме, как и то, что разрушение этой плотины приведет к проблемам со снабжением водой полуострова Крым. Разумеется, подверглась наводнению часть территории, за которую борются стороны, и которая находится на линии соприкосновения. Все это определенно не соответствует интересам России, как и, пожалуй, Украины. Поэтому я бы рассматривал случившееся как еще одну трагедию и преступление, вину за которые мы не должны поспешно возлагать на ту или другую сторону. Это могли сделать и украинцы, и русские. Для каждой стороны есть аргументы за и против.

— Некоторые СМИ уже задаются вопросом, кому эта катастрофа выгоднее, а для кого фатальнее? Но уже утром подавляющее большинство СМИ и правительственных политиков были абсолютно уверены, что виновник — Россия. Это возможно, но пока точно никто ничего не знает. Удивляют ли вас подобные реакции?

— Да что вы. В чешском воинственном медиа-пространстве, когда речь идет об Украине, по-другому и не бывает. Когда заблудшая ракета упала на польской территории, чешские СМИ и большинство чешских политиков сразу знали наверняка, что ракета эта российская. Только когда американцы опровергли эту версию, нашим пришлось отступиться. Решающую роль в интерпретации событий играют американцы, и если они не говорят, что и как, то у нас заявят, что ничего не знают. Если американцы будут отмалчиваться долго, то станет понятно, что виноваты украинцы.

— Когда на территории Польши упала ракета, некоторые политики даже призывали рассмотреть возможность активации пятой статьи Североатлантического договора…

— Да. А теперь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский пишет в "Твиттере", что Россия применила оружие массового поражения и расширила границы своей агрессии. Он опять пытается перевести конфликт на новый уровень эскалации. Наши поджигатели войны продолжают свою привычную игру, в которую играют с начала вооруженного конфликта.

— С освещением в СМИ связано и давно ожидаемое украинское контрнаступление, которое, по сообщениям России, уже началось, но Украина это отрицает. Наши СМИ в основном вторят украинцам, хотя, например, издание "Нью-Йорк таймс", основываясь на своих источниках, допускает, что контрнаступление уже действительно началось. Мы пребываем в информационном хаосе, и у рядового читателя нет возможности сориентироваться. Или все не так?

— Реальное представление трудно составить даже информированному читателю. Это крайне сложно. Видно, как ожидания, столь подогреваемые в начале года, стараются постепенно умерить. Некоторые авторитетные источники призывают не ждать в этой связи слишком многого, поскольку, как выясняется, у Украины нет никаких исключительных средств для прорыва. Это военный факт. Поэтому дискурс о контрнаступлении принципиально изменился. Украинцы теперь отказываются обсуждать наступление, что, на мой взгляд, вписывается в данный дискурс. Благодаря этому любое продвижение и любой большой успех они смогу выдавать за результат запланированного и скоординированного контрнаступления. Сейчас, на мой взгляд, Запад ничего особенно не ждет от украинского наступления, поскольку понимает всю сложность положения украинских вооруженных сил.

— Президент Чехии Петр Павел — единственный лидер в Европе, который де-факто говорит то же самое. По его словам, все хотят, чтобы украинское контрнаступление выдалось максимально успешным, однако это маловероятно.

— Он как раз один из тех, кто, вероятно, понимает, что, если ожидания останутся такими же завышенными, как в начале года, неизбежно наступит разочарование. Таким образом, призывая не ждать слишком многого, они смягчают будущее разочарование.

Еще один элемент в этой мозаике, пожалуй, это разговоры о том, что взрыв на плотине поставит крест на украинском контрнаступлении, поскольку данные территории просто наводнены. В будущем это может послужить оправданием для несбывшихся надежд. И тут мы подходим к тому, что стоит с большой осторожностью возлагать на кого-то ответственность за разрушение Каховской плотины.

— Сервер "Политико" пишет о пророссийской Австрии, которая якобы стала оплотом Владимира Путина и выигрывает от своего нейтралитета. Раньше то же самое мы читали только о Венгрии. Что за этим стоит?

— Ведется спайка западного лагеря. Австрия традиционно нейтральна, а нейтральное государство в таких ситуациях действительно должно вести себя не так, как страна-член Североатлантического альянса. Быть нейтральной не значит быть пророссийской, но автор статьи, о которой вы говорите, вероятно, намеренно об этом умалчивает. Другой вопрос, что Австрию с Россией связывали весьма крепкие экономические узы, и австрийское общество сейчас не отягощено какими-то историческими претензиями к России, в отличие от других государств Центральной Европы. Совершенно логично, что положение Австрии отличается от позиции Польши. Меня не удивляет, что в данном случае Венгрия и Австрия схожи. На мой взгляд, это естественно.

— Запад критикует не одну только Австрию, и, например, такое государство за пределами ЕС, как Сербия тоже слышит упреки в том, что оно пророссийское, хотя в конфликте Белград занял нейтральную позицию. Почему же если некое государство в этом конфликте провозглашает и на деле придерживается нейтралитета, в глазах Запада оно автоматически причисляется к сторонникам России?

— Все просто. Данный конфликт преподносится так, как будто идет борьба добра со злом. А раз добро борется со злом, то средней позиции не дано. Вы либо стоите на стороне добра, либо вы со злом. Точно так же ситуация поляризовалась после 1945 года, когда начиналась холодная война, и Чехословакия оказалась в подобном положении, поскольку еще при Яне Масарике Чехословакия голосовала по многим вопросам вместе с Советским Союзом против США. Американцы тогда утверждали, что вассал не может себя так вести. Другой аспект — это упомянутая морализация, добро и зло. Вассалитет и морализация "в одном флаконе" и приводят к подобным выводам. Как мы видим, это проблема не только чешской внешней политики и чешского общественного поля. В этом направлении работают и международные англосаксонские журналы.

— В сентябре в Словакии состоятся парламентские выборы, и мы все чаще слышим из разных уст предупреждения о том, что если к власти вернется Роберт Фицо, то направление государства полностью изменится, и Словакия станет более лояльной к России и так далее. Обоснованы ли опасения в связи с возможным возвращением Роберта Фицо в кресло премьера?

— Происходящее вокруг Словакии весьма любопытно. Роберт Фицо дольше всех занимал пост премьер-министра Словакии, и поэтому нам легко представить, как он будет работать на этой должности. Я не думаю, что его позиция была бы более радикальной, чем позиция Виктора Орбана. От него я жду политики, которая отличалась бы от политики нынешнего словацкого кабинета, полностью отказавшегося от всех словацких интересов. С другой стороны, ждать от Роберта Фицо радикальных поворотов тоже не приходится. Если он станет премьером, то да, словацкая политика изменится, но речи о выходе из ЕС или НАТО не пойдет точно.

(…)