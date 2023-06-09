В Госдуме назвали последствия возможной отправки войск НАТО на Украину

Депутат Шеремет: отправка войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям

Отправка войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям. Об этом 8 июня сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Накануне бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что при определенных условиях страны НАТО могут отправить свои войска на Украину. Фог Расмуссен уточнил, что инициатором подобных действий может выступить Польша или одно из прибалтийских государств. В таком случае будет сформирована коалиция, стремящаяся более активно поддерживать Украину.

«Это уже совсем другие действия, другие мощности оружия, которые, конечно же, повлекут за собой катастрофические последствия даже для тех стран, которые и не принимали, собственно говоря, такие страшные решения, направленные на агрессию в сторону Российской Федерации», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом Шеремет считает, что такие высказывания экс-генсека НАТО являются «своеобразными вбросами», которые проверяют реакцию европейского общества.

В марте польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава напрямую вступит в конфликт с Москвой, в случае если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя. По его словам, Украина якобы отстаивает западные ценности и культуру, поэтому победа в конфликте необходима.

При этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал катастрофой возможное вторжение польских солдат на Украину в качестве реакции на поражение украинских националистов.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что вступление Варшавы в конфликт будет обозначать развязывание НАТО третьей мировой войны. Вместе с тем, по его словам, такая ситуация не устраивает членов блока, в связи с чем посольство Польши поспешило опровергнуть эти заявления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.