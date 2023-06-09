Командир "Ахмата" заявил об успешной работе сил спецназа в Марьинке

Командир "Ахмата" Алаудинов: в Марьинке идет планомерное уничтожение противника

ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. На территории Марьинки все под контролем, идет планомерное уничтожение противника, заявил в обращении командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"На территории Марьинки все под контролем... Наши бойцы работают, все очень даже хорошо... Там где-то разговоры о том, что укропы забрали у нас какие-то территории, что то там ой-ой-ой как плохо. Рамзан Ахматович, хочу вас заверить, что все очень даже хорошо. Идет планомерная работа по уничтожению противника, и вопрос, конечно, однозначный, что в этой битве мы будем 100% победителем", — говорит Алаудинов на видео, в опубликованном в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Командир спецназа "Ахмат" при этом отметил, что противник в Марьинке оказывает ожесточённое сопротивление.

Чеченские штурмовые подразделения "серьезно потеснили" украинские войска в Марьинке, есть продвижение, заявлял 5 июня врио главы ДНР Денис Пушилин.

Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.