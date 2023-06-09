Экс-генсек НАТО объяснил, в каком случае альянс отправит войска на Украину

Некоторые страны НАТО могут отправить на Украину войска, если блок не предоставит Киеву весомые гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, заявил экс-генсек альянса Расмуссен в интервью The Guardian. По его словам, двигателем этого процесса станет Польша.

Если члены НАТО, включая США, не предоставят Киеву весомые гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, некоторые страны из состава блока могут направить на Украину свои войска. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Расмуссен.

Расмуссен, работающий официальным советником у украинского президента Владимира Зеленского (Расмуссен был советником Петра Порошенко – прим. ИноСМИ) и дающий рекомендации о месте Украины в будущей архитектуре европейской безопасности, отправился в турне по Европе и США, чтобы оценить настроения перед важнейшей встречей в верхах, которая начнется 11 июля.

Даже если группа стран предоставит Киеву гарантии безопасности, предупредил он, остальные члены альянса не допустят, чтобы из повестки вильнюсского саммита был исключен вопрос о будущем членстве Украины в НАТО.

Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг в то же время заявил, что вопрос о гарантиях безопасности будет включен в повестку на предстоящей встрече в Литве. Однако, согласно статье 5 Североатлантического договора, альянс предоставляет полноценные гарантии безопасности только своим полноправным членам, добавил он.

Представитель США в НАТО Джулианна Смит (Julianne Smith) заявила: "Мы рассматриваем целый ряд вариантов, чтобы показать, что Украина продвигается вперед в своих отношениях с НАТО".

"Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины, некоторые страны могут начать действовать самостоятельно. Мы знаем, что Польша активно предоставляет конкретную помощь Украине. Я бы не стал исключать возможность того, что Польша станет взаимодействовать с ней еще активнее по этим направлениям на общенациональном уровне, а за ней последуют государства Балтии. Возможно, они даже направят туда войска", – сказал Расмуссен.

"Думаю, поляки всерьез задумались о создании коалиции желающих в том случае, если Украина ничего не добьется в Вильнюсе. Нельзя недооценивать чувства поляков, которые считают, что Западная Европа долгое время не прислушивалась к их предупреждениям об истинном мышлении россиян", – добавил он.

Со стороны Украины будет совершенно законно обратиться за такой военной помощью, отметил Расмуссен.

Это поразительное заявление о том, что некоторые страны могут посчитать необходимым использовать свои войска, можно расценивать как предостережение членам НАТО о рисках и об угрозе единству альянса, которое станет реальностью, если Украине не предложить ускоренную процедуру вступления или весомые гарантии безопасности. Германия опасается заходить слишком далеко, полагая, что это спровоцирует Россию.

По словам Расмуссена, крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, предпочтительно до саммита, однако вне рамок НАТО. Они должны включать передачу разведывательной информации, совместную с Киевом подготовку войск, наращивание производства боеприпасов, функциональную совместимость с силами альянса и поставку вооружений в количестве достаточном, чтобы удержать Россию от дальнейших действий.

Расмуссен заявил, что после медленного старта эти идеи начинают набирать силу, в том числе, во Франции. Однако он предупредил, что гарантий безопасности будет недостаточно.

Бывший генсек альянса сказал: "Некоторые союзники по НАТО выступают за предоставление гарантий безопасности с тем, чтобы избежать реального обсуждения стремления Украины стать членом блока. Они надеются, что, предоставив гарантии безопасности, смогут уйти от этого вопроса. Я не думаю, что такое возможно. Я считаю, что тема НАТО будет поднята на саммите в Вильнюсе. Я разговаривал с рядом руководителей из восточноевропейских стран и понял: существует группа твердых и решительно настроенных союзников из государств Центральной и Восточной Европы, которые хотят, чтобы у Украины как минимум был четкий путь к вступлению в НАТО".

По словам Расмуссена, история показала, насколько опасно оставлять Украину в приемной альянса на неопределенный срок. Даже если на саммите в Вильнюсе пригласить Киев вступить в НАТО будет невозможно, следует упомянуть о том, что такое предложение может поступить в будущем году в Вашингтоне. Путь к членству, сказал он, не должен предполагать предварительных условий, таких как план действий по подготовке к вступлению. Он не потребовался ни Финляндии, ни Швеции, когда они решили присоединиться к альянсу.

"Все прочее вызовет разочарование у Украины", – заявил Расмуссен.

Он отверг доводы о том, что Киеву нельзя предлагать путь к членству, пока он ведет боевые действия. Это фактически даст Путину право вето, подчеркнул он.

Автор статьи: Патрик Винтур (Patrick Wintour)