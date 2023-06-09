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ТАСС

Президент ЮАР проинформировал Путина о мирной миссии стран Африки по Украине

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса
Президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Сирил Рамапоса также обсудил с российским коллегой саммит Россия-Африка

ПРЕТОРИЯ, 8 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого проинформировал его о предстоящей мирной миссии африканских лидеров в РФ и на Украине. Об этом говорится в сообщении администрации президента ЮАР, размещенном в четверг на официальном портале.

"Лидеры двух стран также обсудили саммит Россия-Африка, который планируется провести в конце июля в Санкт-Петербурге, - говорится в нем. - Президент Путин приветствовал инициативу глав африканских государств и выразил желание принять миротворческую миссию".

"Телефонный разговор двух президентом последовал за консультациями, которые провели 5 июня лидеры африканских стран, - подчеркнуто в заявлении. - Лидеры обсудили свои предстоящие встречи с президентами Путиным и Зеленским по изучению путей прекращения конфликта".

7 июня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ближайшее время примет делегацию глав государств Африки. 

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Страны
Россия
Украина
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
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