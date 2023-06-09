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ЦАМТО

Рабочая группа при Совете министров обороны ОДКБ обсудила в Минске вопросы РЭБ

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Флаги стран-участников ОДКБ
Флаги стран-участников ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

ЦАМТО, 8 июня. В Минске под председательством начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина 7 июня состоялось очередное заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы.

В заседании приняли участие начальники органов военного управления вооруженных сил государств – членов ОДКБ, ответственные за организацию радиоэлектронной борьбы в национальных вооруженных силах, и представители Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенантом Анатолием Яковлевым.

Участники заседания рассмотрели вопросы применения сил и средств РЭБ в современных вооруженных конфликтах, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств национальных вооруженных сил.

Принимая во внимание важность обсуждаемых вопросов, в заседании принял участие начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый замминистра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич. Он, в частности отметил, что "радиоэлектронная борьба в условиях современного противоборства является наиболее эффективным и быстрореализуемым средством нейтрализации технических преимуществ противостоящей стороны в управлении войсками". Он также поддержал необходимость практической отработки вопросов радиоэлектронной борьбы в ходе мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки с компонентами Войск (Коллективных сил) ОДКБ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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