Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Президент Белоруссии считает, что эта ситуация стала примером того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин.

"Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт", - сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Президент отметил, что Белоруссию записали в "соагрессоры" с Россией. "Должен прямо сказать, поскольку мы с Россией на одной стороне: нас записали в "соагрессоры". Должен сказать, что "соагрессоры" с третьего дня конфликта, а может, и с первого - предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси, - напомнил глава государства. - Три заседания прошло, потом дали команду: в Беларусь не лететь. Я это знаю точно".

Он также отметил, что мирные переговоры было решено проводить в Стамбуле, при этом был выработан проект договора с большими уступками со стороны России, руководители делегаций согласовали этот документ, но переговоры прекратились. "Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда. Что говорить теперь, - сказал Лукашенко. - Нынешний момент характеризуется тем, вот вчера мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, у нас абсолютно схожие мнения, что Запад, воюющий там, естественно, если бы там не было оружия Запада и наемников, давно бы уже все закончилось, ждет результатов "контрнаступа".