Российские военные публикуют кадры уничтожения РЛС зенитного комплекса IRIS-T ВСУ в зоне спецоперации

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска всё более эффективно применяют барражирующие боеприпасы для поражения различной техники противника в зоне спецоперации. На этот раз ВС РФ с помощью дрона «Ланцет» уничтожили радар зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного немецким правительством, спонсирующим войну на Украине.

На кадрах можно видеть, как ВСУ укрыли радар Hensoldt TRML-4D в лесопосадке. Затем появился военный грузовик снабжения. По всей видимости, он осуществлял перевозку боеприпасов – возможно, и для пусковых установок немецкого «Ириса», находившихся неподалёку.

Источник изображения: topwar.ru

В результате удара была повреждена РЛС немецкого ЗРК. И, вероятно, в результате разлёта осколков или ударно-теплового воздействия произошёл взрыв боеприпасов. Перед взрывом украинские военные начали разбегаться из лесопосадки в разные стороны. Одежда одного из солдат противника объята пламенем.

Источник изображения: topwar.ru

В результате точного попадания и детонация РЛС ЗРК IRIS-Т, его шасси, а также машина снабжения ВСУ были полностью уничтожены.

Источник изображения: topwar.ru

Надо полагать, просьбы к правительству ФРГ со стороны режима Зеленского о поставках новых IRIS-T приобретают дополнительную актуальность.