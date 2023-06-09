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РИА Новости

В Госдуме не видят необходимости новой мобилизации

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Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Депутат, экс-замминистра обороны Картаполов: необходимости новой мобилизации сегодня нет

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сегодня нет необходимости в мобилизации, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в эфире Соловьёв Live.

"На сегодня необходимости мобилизации нет", - сказал он.

Также парламентарий затронул тему различия повесток и смсок. Он объяснил, что смска и повестка - это разные вещи. "О формировании повестки может быть проведено оповещение с помощью смс... У нас повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных. И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг, либо прежде, чем её работник коммисариата принесёт по месту работы или домой, вам придёт смска", - отметил Картаполов.

По словам депутата, это сделано для повышения комфортности пребывающих в запасе граждан Российской Федерации. "Никто смсками вызывать в военкоматы не будет... потом уже будет выработана форма этой смски", - добавил депутат.

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Страны
Россия
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