США хотят любой ценой уничтожить Россию и ее потенциальную союзницу — Европу, пишет пользователь AgoraVox. Для этого они сделали ЕС "подарок": возродили проект "Великой Албании", который должен разжечь войну на Балканах. По их плану, хаос на полуострове не позволит Москве усилить влияние в регионе.

Тирана предлагает гражданство своей страны всем албанцам, проживающим в соседних государствах. Мы медленно, но верно приближаемся к "Великой Албании". Этот проект, созданный ЦРУ еще после распада Югославии в 1990-х годах, направлен на разжигание гражданских войн и разделение сообществ. Под прицелом находятся православные общины балканских стран, в частности Сербии, которая считается чересчур приближенной к России.

Разбудить албанский национализм

Идея "Великой Албании" популярна среди албанского населения. Многие из них приветствуют возможную интеграцию нескольких регионов Греции, Сербии, Черногории и Северной Македонии в составе одной державы, не задумываясь о рисках войны между разоренными странами. Албанские граждане Черногории, Македонии и Греции горят желанием присоединиться к "Великой Албании". Косово было особенно близко к тому, чтобы стать единым целым с этим государством. Его бывший премьер-министр Рамуш Харадинай заключил соглашение со своим албанским коллегой Эди Рамой, согласно которому граница между двумя странами должна была быть упразднена с 1 марта 2019 года. Был даже создан общий фонд для содействия вступлению этих держав в Европейский Союз. Тогда "Великая Албания" стала бы первым мусульманским государством, присоединившимся к Европейскому Союзу. К сожалению, у Рамуша Харадиная есть проблемы с международным судом... Но это неважно, ни в каких СМИ об этом не говорится.

Американский проект

По правде говоря, косовское правительство находится во власти Пентагона, а Албания стала европейским центром ЦРУ. Продвижение "Великой Албании" — это часть американских усилий, направленных на ослабление Белграда и Москвы. С 1990-х годов спецслужбы США стремились уничтожить Сербию. Например, чтобы оправдать вмешательство НАТО бывший глава Контрольной миссии в Косово Уильям Уокер поспешил обвинить именно эту страну в массовом убийстве в Рачаке. Белград осудили за желание создать "Великую Сербию" (знаменитый план "Подкова", придуманный НАТО) и подвергли его бомбардировкам. "Великая Албания" не порицается Вашингтоном, потому что это дополнительная спичка, необходимая, чтобы разжечь балканский костер, дестабилизировать весь регион и помешать сближению православных стран и России.

Уничтожить Россию и Сербию любой ценой

Американский политолог Збигнев Бжезинский утверждал, что главным врагом Америки является Русская православная церковь. Необходимо сделать все, чтобы избежать сближения между католическим и православным мирами Европы, даже во благо новообращенных мусульман из Османской империи. Неважно, что во время Балканской войны 1913 года сербы составляли большинство населения Косово, не имеют значения и массовые убийства косовских христиан в 2004 году, погромы и сожженные церкви.

В октябре 1999 года Верховный главнокомандующий НАТО генерал Уэсли Кларк встретился с лидером Армии освобождения Косово Хашимом Тачи, бывшим президентом автономного края. Не имеет значения, что Тачи участвовал в торговле органами, изъятыми у сербских заключенных, не имеет значения, что в настоящее время он находится под следствием Специального суда по Косово в Гааге за преступления против человечности и нарушение военных законов. Неважно, что Македония, Греция, Черногория и Сербия, где проживает албанское население, погружаются в пучину гражданской войны. Необходимо сделать все, чтобы противостоять российскому влиянию в Восточной Европе и, в конечном счете, помешать сближению Западной Европы и Москвы.

Проект "Великая Албания" и конфликт на Украине — это так называемые "подарки" наших добрых американских друзей. Им мало поджечь Балканы, разрушить православный мир. Речь идет об уничтожении Европы, экономического конкурента, а также потенциального союзника России. Война на Балканах — один из способов добиться этой цели. Этому же способствует приход к власти молодых лидеров, таких как Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии, Эммануэль Макрон, президент Франции, Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, Александр Стубб, экс-премьер Финляндии, или Юрки Катайнен, бывший премьер-министр Финляндии.

Автор: Уильям Кергроаш (William Kergroach)