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Вестник Мордовии

Стало известно, какие снаряды для танков Leopard Германия передала Украине

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украинские вооруженные формирования получили из Германии бронебойно- подкалиберные снаряды DM53А1. Они должны войти в боекомплекты ранее поставленных танков Leopard 2А6.

Как отмечает "Российская газета" ( специальный проект "РГ: русское оружие"), такие боеприпасы изготавливаются известным концерном Rheinmetall AG.

Первая версия таких БПС была разработана в самом конце прошлого века. Они предназначены для борьбы с хорошо защищенными танками, в том числе оборудованными встроенной динамической защитой.

На применение этих средств поражения как раз рассчитаны установленные на Leopard 2А6 длинноствольные пушки L 55.

Максимальная скорость "пятьдесят третьего" - 1750 метров в секунду. Бронепробиваемость на дистанции в два километра, по одним данным, 650 мм, по другим - до 750 миллиметров гомогенной бронированной стали.

В модернизированных снарядах применены новые марки пороха. Сердечник изготавливается из вольфрамового сплава, его вес составляет пять килограммов.

В то же время поставленные Leopard 2А4 (которых большинство - три десятка штук) вооружены 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120 с длиной ствола 44 калибра. Они оптимизированы для применения снарядов более ранних типов с худшими характеристиками.

Судя по обнародованным данным, Leopard второго поколения ВСУ больше получать не будут, так как ни одна из стран НАТО не желает делиться с Киевом такой техникой. Принято решение, что украинские вооруженные формирования теперь станут снабжать устаревшими Leopard 1 со 105-мм нарезными орудиями L7A3, уже не слишком эффективными в современных условиях.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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Rheinmetall
Проекты
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