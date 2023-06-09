Подполковник Дэвис объяснил, почему Украину нельзя принимать в НАТО

США не должны предоставлять Украине членство в НАТО, заявил подполковник Дэвис на страницах Newsweek. В противном случае военные действия приведут к ядерной эскалации. Такой исход станет катастрофой для Украины, США и всего мира.

Дэниэл Дэвис

Сегодня все взоры прикованы к начальным ходам долгожданного украинского весеннего наступления. Между тем, не за горами саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Вильнюсе и будет в первую очередь обсуждать вопрос о членстве Украины в альянсе. Если отложить в сторону риторику и амбиции, Соединенные Штаты должны сказать вежливое и окончательное "нет" по этому важному вопросу.

В данный момент мы слышим немало авторитетных и заслуженных людей, которые с энтузиазмом требуют после окончания военных действий принять Украину в НАТО и тем самым предоставить ей американские гарантии безопасности. Есть и другой лагерь, представители которого разделяют точку зрения бывшего украинского министра обороны Андрея Загороднюка, написавшего на страницах Foreign Affairs, что Украину следует пригласить в НАТО "прямо сейчас". Но, по правде говоря, принятие Украины в Североатлантический альянс, во время конфликта или после него, создаст недопустимый риск катастрофы. Несмотря на все свои заявления, НАТО уже продемонстрировала, что не готова отправлять своих военных сражаться и погибать за Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе повторил свое часто звучащее заявление: да, все союзники согласны, что Украина станет членом альянса. На следующий день Энтони Блинкен добавил, что США и западный альянс "помогают удовлетворить потребности Украины на поле боя и создать силы, которые в предстоящие годы смогут сдерживать агрессию и защищаться от нее". Далее он заявил: "Решение о членстве в НАТО будут принимать союзники и сама Украина – но не Россия".

Признание Байденом российских красных линий в ходе военных действий не раз претерпевало изменения, но он с самого первого дня вооруженного конфликта был против отправки туда американских войск и против их вступления в прямое противоборство с российской армией. Буквально через несколько часов после начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года Байден категорично заявил, что американские войска "не участвуют и не будут участвовать в конфликте с Россией на Украине".

Президент также "предельно ясно" заявил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, однако не допустят втягивания Америки в разрушительный конфликт, который легко может перерасти в ядерную конфронтацию. Спустя месяц Байден подчеркнул, что он против втягивания США в военные действия, не имеющие отношения к нашей национальной безопасности, а также изложил мрачные последствия вступления Америки в боевые действия с Россией.

"Эта идея о том, что мы отправим туда … самолеты, танки и поезда с американскими летчиками и с американскими экипажами – это называется третья мировая война, —предупредил президент. – Ясно? Скажем об этом здесь и прямо". Это было верно 11 мая 2022 года, это верно сейчас, и это будет верно завтра. Мысль о том, что между двумя ядерными сверхдержавами возможна война с применением только обычных вооружений, опасно наивна.

Вооруженные силы США призваны защищать нашу страну от любого противника, который попытается совершить или совершит нападение на Америку, наш народ или наших союзников. Но мы не являемся и не должны превращаться в глобальную "службу экстренного реагирования", которую любая страна может использовать в своих интересах.Мы можем оказывать и регулярно оказываем помощь и содействие многим странам мира, в том числе, в обучении войск. И мы должны делать это и дальше, если такая помощь соответствует интересам национальной безопасности США.

Если предложить Украине членство в НАТО, повысятся шансы вступления Америки в вооруженный конфликт с Россией. Это не укрепит нашу безопасность, а напротив, усилит риски для нашей безопасности. Кто-то резонно заметит, что, продолжая ложно обещать Киеву членство в НАТО, Североатлантический альянс подталкивает его к проведению такой политики и к принятию таких решений, которые подвергнут опасности жизни украинцев. При этом Украина будет надеяться, что США и другие страны придут ей на выручку. Решение о принятии нового члена принимается в НАТО единогласно, но в обозримом будущем в отношении Украины этого не произойдет. Тем не менее, мы можем кое-что сделать для Украины.

Военный нейтралитет – это самый целесообразный и перспективный путь для Зеленского. Нереально рассчитывать на то, что Украина вернется в границы 1991 года. Наиболее вероятный исход этого конфликта (каким бы отвратительным и неприятным он ни показался Украине и ее многочисленным сторонникам) – урегулирование путем переговоров, по итогам которого Киев не получит все свои утраченные в ходе военных действий территории. Но в соглашение об урегулировании можно включить условия, благодаря которым Украина выживет и останется свободной и независимой страной, будет иметь возможность вести дела с Европой так, как считает необходимым, и сможет принимать на вооружение любую технику и оружие, какое только пожелает.

Не все члены НАТО согласятся на принятие Украины в НАТО, но почти все они готовы в обозримом будущем оказывать ей разнообразную финансовую, гуманитарную и военную помощь. Со временем Зеленский и будущие руководители этой страны сумеют создать сильную армию, которая сможет эффективно защищать страну и удерживать Россию.

Я понимаю и сочувствую народу Украины, которому невыносима сама мысль о том, что по итогам урегулирования страна не вернет все свои территории. Но реальность такова, что Соединенные Штаты не могут и не должны заключать имеющее обязательную силу соглашение и предоставлять Украине членство в НАТО, в результате чего военные действия усилятся и смогут привести к ядерной эскалации. Такой исход станет катастрофой для Украины, для США и для мира в целом.