Европейцы осознали, что живут в мире несотрудничества

Судя по результатам апрельского опроса в ЕС, Болгария — единственная страна, большинство населения которой продолжает видеть в России партнера Европы, пишет "Дневник". Болгары особенно выделяются на фоне остальных граждан союза: многие из них считают, что живут в мире несотрудничества.

Петар Карабоев

Даже если Китай сейчас начнет вооружать Россию, четверо из десяти болгар считают, что Евросоюз не должен вводить санкции против китайцев. 24% одобряют такую реакцию на действия Пекина, ведь они угрожают безопасности Европы, и еще 37% не имеют мнения по данному вопросу. Среди 11 стран ЕС по готовности реагировать Болгария находится на последнем месте, показывает апрельский опрос.

В среднем в Западной, Центральной и Восточной Европе 41% "за" санкции, несмотря на то, что европейские экономики могут от них пострадать, треть респондентов "против" и 26% "нет ответа".

Данные взяты из опроса среди 16 168 совершеннолетних граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Дании, Швеции, Польши, Австрии, Венгрии и Болгарии, опубликованного Европейским советом по внешней политике (ECFR). В период с 6 по 19 апреля агентства Alpha Research и Datapraxis опросили тысячу болгар.

"В большинстве случаев общественное мнение о России существенно изменилось по сравнению с 2021 годом. В среднем доля респондентов, считающих Россию соперником или противником Европы, увеличилась примерно с одной трети до почти двух третей; количество симпатизирующих России значительно снизилось" — отмечают авторы Яна Пуглиерин и Павел Зарка.

"Среди опрошенных стран Болгария — единственная, где большинство населения продолжает видеть в России союзника или партнера Европы — здесь мало что изменилось в этом плане с 2021 года. При этом в Европе есть четкий запрос на формирование европейской безопасности не в сотрудничестве с Россией, а против нее" — добавляют они.

Ответы болгар на вопрос, что для их страны значит Россия, особенно выделяются на фоне остальных. Каждый пятый (20%) называет Россию стратегическим союзником, 42% говорят, что она необходимый партнер. Только 18% называют ее противником.

При этом болгары также считают стратегическим союзником США (10%), 44% — необходимым партнером. В целом более 20% респондентов называют Америку либо соперником (8%), либо противником (14%).

Выделяются также ответы болгар на вопрос о том, какими будут отношения с Москвой после окончания войны на Украине — целых 47% считают, что Европа должна полностью восстановить сотрудничество с Россией.

Какое место в мире занимает Европа?

Два года назад европейцы думали о сотрудничестве в среде конкурирующих великих сил, о развитии стратегического партнерства с разными странами. Последовавший взрыв ревизионизма со стороны России, растущая опасность военной конфронтации между Китаем и США и нарушение глобальных цепочек поставок сначала из-за пандемии, а затем из-за боевых действий на Украине поставили эти мысли о сотрудничестве под сомнение.

Данные апрельского опроса свидетельствуют, что конфликт России и Украины показал европейцам, что они живут в "мире несотрудничества". Однако их базовые внешнеполитические установки медленно адаптируются к этой новой реальности.

Европейские лидеры активизировали свои планы по укреплению роли Европы в мире и ожидают поддержки со стороны своих избирателей. Но по-прежнему по ряду вопросов есть существенные разногласия:

1) Должен ли ЕС стремиться стать автономным "третьим полюсом" наряду с США и Китаем или ему следует сосредоточиться на укреплении трансатлантического альянса?

2) Должен ли он найти свой собственный способ взаимодействия с Китаем, независимый от США, или ему следует проводить совместную трансатлантическую политику?

3) Должен ли он стремиться разорвать все связи с Россией или стоит предусмотреть какую-то форму сотрудничества после войны?

Если на эти вопросы не будет дан четкий ответ, сложно будет договориться, в каком направлении следует двигаться. Это, вероятно, приведет к росту недоверия к элитам и ЕС, а также негативной популистской реакции на выборах в Европейский парламент летом 2024 года, а также на национальных выборах.

Что думают о Китае?

Европейцы хотят пока оставаться нейтральными в потенциальном конфликте США и Китая и не хотят сбрасывать со счетов риски со стороны Китая. Однако, если Китай решит поставлять оружие России, это станет красной линией для большей части европейского общества.

Результаты последнего опроса ECFR показывают, что европейские граждане во многом ближе к команде Эмманюэля Макрона (более примирительный тон с Пекином, упор на большее сближение, разговоры о возрождении стратегического и глобального партнерства с Китаем и сознательное избегание темы Тайваня), нежели чем к команде Урсулы фон дер Ляйен (активное снижение рисков в отношениях Европы с Пекином).

Они не рассматривают Китай как силу, бросающую вызов Европе и стремящуюся подорвать ее, и не принимают идею "демократии против автократии", продвигаемую администрацией Байдена. Несмотря на "безграничное" партнерство, о котором объявили Китай и Россия в феврале 2022, и последующий отказ Пекина осудить действия России на Украине, результаты опроса показывают, что восприятие Китая европейцами изменилось на удивление мало по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2021 году. Почти в каждой стране, участвовавшей в опросе, преобладает мнение, что Китай — "необходимый партнер" европейских стран.

Европейцы уверены, что на мировой арене Россия и Китай работают вместе. В среднем 70% опрошенных считают их близкими партнерами. Однако это не наталкивает их на мысль, что Европа должна разорвать связи с Китаем, как она сделала это с Россией. Только 22% опрошенных считают, что экономические отношения региона с Китаем приносят больше рисков, чем пользы.

Размышляя о Китае, европейцы, кажется, не проводят аналогий с зависимостью Европы от России и вытекающим из этого энергетическим кризисом. Почти во всех странах, включенных в исследование, преобладает мнение, что риски и выгоды от торговых и инвестиционных отношений Европы с Китаем сбалансированы. Болгары даже считают, что преимущества перевешивают риски. Ни в одной стране не преобладает мнение, что торговля Европы с Китаем несет в себе больше рисков, чем выгод.

Настороженность к экономическому присутствию Китая

Европейцы проявляют значительную осторожность в отношении практических аспектов экономического присутствия Китая в Европе (например, при ответе на вопросы, следует ли разрешить китайским компаниям строить и владеть инфраструктурой в Европе или покупать газеты, технологические компании и футбольные клубы). В среднем более половины респондентов не хотят, чтобы китайцы владели технологическими компаниями, для газет, портов или мостов эта доля превышает 60%.

По сравнению с концом 2020 года европейцы стали больше беспокоиться об экономическом присутствии Китая — особенно в Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Венгрии. В Австрии, Германии и Нидерландах население больше всего противится экономическому присутствию Поднебесной; наиболее открыты Болгария и Испания.

Комментарии читателей:

comandante vs либерални ентусиасти&корпократи

Если бы еще санкции работали!

ТимурСКомандаИКодове

Санкции работают, и хорошо. Это не значит, что их нельзя обойти, но теперь все как при коммунизме: задешево продают ресурсы, задорого покупают западные товары.

Идеал Петроф

У каждого есть право на мнение, нравится это кому-то или нет. Все-таки большинство болгар — пацифисты, мы не хотим никуда вмешиваться

kmat

Когда болгар спрашивают о России, нужно учитывать, что еще в детстве нам закладывается, что России мы обязаны всем, даже воздухом, которым дышим. По такой логике для болгарина быть против России — что-то невообразимое, но этот же болгарин представить себе не может, что "русофил" Вазов писал "русофобское" стихотворение, а царь-Освободитель так называется не потому, что нас от турок освободил, а потому, что отменил крепостное право. Много о чем не знает среднестатистический болгарин, но это другой разговор. Нужно разделять Россию как народ, государство и конкретный режим, а не превращать русофильство в религию. Мне, например, русский менталитет гораздо ближе, чем американский, но это не делает меня русофилом или американофобом.

plynii

Когда распался СССР, многие думали, что Россия войдет в ЕС и НАТО — как большинство стран Восточного блока. Не вошла.