Зеленский сжег Украину, превратив ее в филиал ада на Земле. Это же он намерен сотворить с Россией, считает автор статьи из Almasry Alyoum. Запад верит, что может задушить Москву, однако не все так просто. США и Европе не удастся склонить чашу весов в свою пользу.

Похоже, что президент Украины полон решимости сжечь свою страну вместе с Россией и превратить весь этот регион в филиал ада. Я не знаю, как Зеленский спит по ночам, пока Киев бомбят с утра до ночи! Я не знаю, какую выгоду он получит от того, что заставляет свой народ и миллионы людей пребывать в неизвестности!

Каждый день погибают люди, особенно в свете недавней эскалации между Москвой и Киевом. Зеленский без колебаний вооружает ВСУ всевозможной техникой, такой как ЗРК Patriot и истребители F-16, а также новейшими образцами артиллерийских орудий и бомбами. Миллиарды тратятся на борьбу с русскими, которые исконно являются братьями украинцев. ВСУ нападают на нефтеперерабатывающий завод, приграничные районы и Кремль, в то время как российская армия наращивает атаки по украинским складам оружия и инфраструктуре. Запад, в свою очередь, подливает масло в огонь, якобы позволяя Украине защитить себя. Цель США и ЕС в этом конфликте состоит только в том, чтобы обескровить две страны и заставить Россию задействовать все свои возможности для продолжения военных действий.

Понятно, что Атлантика уверена в том, что Киев будет воевать «до последнего украинского солдата» и что Запад готов наброситься на истощаемую Москву в любой момент. Однако США и Европа недооценили Россию. Доказательств тому слишком много.

Хотя Запад и Соединенные Штаты подтвердили свой отказ поддерживать Украину в проведении каких-либо операций в российском тылу, их разведданные проложили путь некоторым украинским солдатам для нанесения удара по Белгороду и гарантировали им безопасное возвращение после завершения миссии. В то же время об атаке двух беспилотников на Кремль с целью покушения на президента России Путина умолчали.

Примечательно, что Великобритания заявила о том, что она продолжит предоставлять танки, в которых нуждается Украина. В то же время Германия закрыла некоторые российские консульства, несмотря на тот факт, что это представляет собой разрыв экономических и дипломатических отношений между Россией и ФРГ, которые существовали между двумя странами в течение многих лет.

Запад также активно распространяет сообщения о «контнаступлении» ВСУ, чтобы напугать армию противника и россиян, навеяв им страх, что масштабная украинская операция может произойти в любой момент.

США и Европа продолжают проводить санкционную политику против России в надежде ослабить ее и склонить чашу весов в свою пользу. Вашингтон и Брюссель хотят заставить Москву вывести войска со всех территорий Украины и не препятствовать ее вступлению в НАТО и Европейский союз, несмотря на опасность, которую это представляет для национальной безопасности России.

Следует отметить и то, что саммит НАТО пройдет в Литве, ближайшей к России стране, которая находится от нее не более чем в 250 километрах. Альянс расширяет свои границы и не принимает во внимание риски, связанные с таким поведением. Видимо, Североатлантический альянс так хочет сообщить Москве, что она якобы слишком слаба, чтобы обороняться.

Желание Зеленского, чтобы конфликт на Украине был решен в его пользу, приведет к единственно возможному исходу военных действий: его страна останется филиалом ада на Земле. Москва же должна разорвать все нити привязанностей и родственных связей между русскими и украинцами, которые объединяют ее с традиционным врагом.

Автор: Тарик Аббас (طارق عباس)