ВСУ обречены. Украине остается только одно

Украине будет очень сложно переломить ситуацию на фронте в свою пользу, пишет Asharq Al-Awsat. Арсеналы вооружений Запада опустели, к тому же в них не было таких ракет, которые могли бы сравниться с российскими. Поэтому Зеленскому пора начать переговоры с Путиным, но для этого нужен серьезный посредник.

Все указывает на то, что на 16-й месяц с начала российской спецоперации на Украине конфронтация между двумя странами, вероятно, превратится в многолетний затяжной конфликт на истощение, в рамках которого Запад обещает поставлять Киеву боеприпасы и качественное вооружение.

После взятия Россией Артемовска (Бахмута) произошли разительные перемены в рамках конфликта: беспилотники атаковали Москву, а граница в Белгородском пограничном районе к северо-востоку от Харькова была неоднократно нарушена украинцами. Хотя в результате нападения дронов на Москву и Подмосковье и успеха российской армии в пресечении наземных вторжений не было зафиксировано никаких существенных потерь, становится очевидно, что боевые действия могут охватить не только территории новоприсоединенных к России регионов.

Кроме того, нацелившись на российскую столицу и Кремль, украинское руководство хотело донести сообщение о том, что Киев намерен ответить на интенсивные российские авиаудары по столице Украины, центрам командования и контроля, штаб-квартире военной разведки, западным оружейным складам и инфраструктуре. Видимо, так администрация Зеленского хочет навеять ужас на россиян, чтобы создать баланс страха.

Взятие Киевом Москвы на прицел повлечет за собой последствия с точки зрения усугубления военного конфликта, особенно учитывая то, что Россия нацелена на искоренение враждебной нацистской тенденции и демилитаризацию Украины. При этом ситуация на поле боя вызывает сомнения, что ВСУ способны отбить утраченные территории, которые находятся под контролем России и составляют чуть более 20 процентов от общей площади Украины. В контексте атак по российским регионам стоит отметить еще один факт: 1 июня в Молдавии Зеленский вновь призвал страны НАТО ускорить поставки наступательных вооружений Киеву. Он стремится создать международную коалицию, которая обеспечивала бы Украину ЗРК Patriot и штурмовыми истребителями. Зеленский также добивается, чтобы его страну включили в НАТО!

Украинская картина страшна. Районы столкновений превратились в руины. Демографические изменения вызывают тревогу, потому что они являются первыми такого рода переселениями в Европе после Второй мировой войны. Приток миллионов беженцев повлечет за собой значительные последствия. Все это идет в дополнение к человеческим потерям на поле боя.

Сегодня склады оружия и боеприпасов в Европе и, в меньшей степени, в Америке опустошены, что требует огромных военных расходов, не считая затрат на запуск производства современного оружия, которое могло бы сравниться с тем, которое состоит на вооружении российской армии. Особенно это касается высокоточных гиперзвуковых ракет, которые легко поражают ЗРК Patriot. Это разоблачает все мифы о "непобедимых" средствах противовоздушной обороны западных стран. Модернизация имеющейся техники и восполнение арсеналов боеприпасов в США и ЕС будут осуществлены за счет благосостояния граждан западных стран, в частности эта затея ударит по кошелькам пенсионеров. Уровень здравоохранение и образования заметно снизятся, а волна инфляции, которая и так накрывает мир, станет лишь началом конца! Необходимо учесть и то, что стоимость продовольственной корзины во всем мире выросла, в то время как поставки зерна и многих видов сырья нарушены, что наносит ущерб сотням миллионов жителей южных государств.

На горизонте нет никакой серьезной инициативы по прекращению конфликта на Украине. Разногласия между Москвой и Киевом, похоже, только множатся. Владимир Зеленский заявил, что прекращения огня не будет, пока Россия не выведет войска «со всей территории Украины, включая Крым». Администрация украинского президента делает ставку на то, что современное вооружение позволит Киеву перенести боевые действия в районы России, при этом она не дает никаких объяснений провала весеннего «контрнаступления». Все это настолько абсурдно, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заговорил о создании «демилитаризованной зоны в 150 километров» и международного комитета, который осуществлял бы надзор за российским ядерным арсеналом. Подоляк помечтал даже о полной капитуляции России!

Заявления Дмитрия Медведева о разделе Украины и угрозах, исходящих от киевского режима, как и в целом решение Москвы начать спецоперацию, напоминает идею Екатерины Великой о защите Российской империи. Она писала: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их». Россия могла бы подвинуть границы в сторону Харькова и всего восточного побережья Днепра, потому что восток и юг — русские земли. Российская армия могла бы воспроизвести битву на истощение в Артемовске и Мариуполе, в ходе которой Украина потеряла свою военную элиту.

Конфликт на Украине показал истинную натуру стран НАТО, а также расколол мир пополам. С течением времени международная изоляция Москвы уменьшилась. Было примечательным признание президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности: «Я был шокирован потерей доверия со стороны Глобального Юга»! Глава Бразилии Лула да Силва, в свою очередь, отметил: «Зеленский несет такую же ответственность за конфликт, как и Путин»!

Украинцам этим летом предстоит провести перестановку на поле, чтобы сбить с толку Россию после того, как они получили лучшее из западного арсенала, но это будет чрезвычайно сложно. Военное столкновение станет настоящей катастрофой. Париж и Берлин говорят о гарантиях прекращения огня для Украины, Макрон заявляет, что «конфликт доказал хрупкость Европы», а закон о потолке госдолга в Америке, по словам сенатора Грэма, перекроет доступ Киева к военной помощи Запада. Без серьезного посредничества реки крови могут выйти за пределы Украины!

Автор: Ханна Салех (حنا صالح)