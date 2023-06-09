Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие

Фракция эсеров готовит поправки о праве теробороны использовать боевое стрелковое оружие

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит поправки о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое ручное стрелковое оружие для учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

"Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит поправки в законодательство, с тем чтобы дать право подразделениям территориальной обороны, созданным по решению региональных органов власти, использовать боевое ручное стрелковое оружие для проведения учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях и решения других задач по охране населения и объектов инфраструктуры", - написал Миронов.