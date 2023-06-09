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ТАСС

Сирийская армия и группировка РФ ликвидировали 20 действовавших на юге Сирии боевиков

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ВС Сирии
ВС Сирии.
Источник изображения: https://twitter.com/IvanSidorenko1

Кроме того, по данным ЦПВС, уничтожено 9 схронов оружия и боеприпасов, а также 30 укрытий незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отряды сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой уничтожили в ходе спецоперации 20 боевиков и 30 укрытий незаконных вооруженных формирований. Об этом в среду сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В рамках проведения специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп, действующих в южных провинциях САР, сводными отрядами сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой проведены разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни Белая в провинции Хомс. Уничтожено 20 боевиков, 9 схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий незаконных вооруженных формирований", - сообщил он.

Также, по его данным, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): один - в провинции Идлиб, еще два - в провинции Алеппо. 

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Страны
Россия
Сирия
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