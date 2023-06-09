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Чеченские подразделения получили на вооружение китайские бронеавтомобили

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Бронеавтомобили
Чеченские подразделения получили на вооружение китайские бронеавтомобили.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции (СВО), получили в свое распоряжение новую партию военной техники, которая включает 100 пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.



По его словам, с начала спецоперации для чеченских бойцов было закуплено более тысячи единиц техники, включая 128 экземпляров бронированного транспорта. «Тем самым мы исключили проблему транспортного снабжения чеченских подразделений "Ахмат", что в итоге отразилось на их высокой эффективности», — отметил Кадыров в комментарии под видеозаписью, на которой демонстрируется военная техника.

Как заметил Telegram-канал «Военный обозреватель», в ролике можно увидеть бронеавтомобили китайского производства — Shaanxi Tiger 4x4. Они впервые оказались на вооружении спецподразделения «Ахмат» Росгвардии по Чеченской Республики.

В мае глава Чечни прокатился на модернизированном российском танке Т-72 и пообещал приехать в Киев. На обнародованной видеозаписи было видно, что Кадыров находится в движущемся танке с надписью «Ахмат сила», занимая место командира машины. Он не уточнил, о какой именно модификации Т-72 идет речь, однако продемонстрированный на видео танк напоминает Т-72Б3 расположенными под большим углом «скулами» динамической защиты. Такие танки применяют российские войска, участвующие в специальной военной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Shaanxi Y-8
Т-72
Т-72Б
Компании
Росгвардия
Персоны
Рамзан Кадыров
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