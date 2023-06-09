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Военное обозрение

Итальянская компания представила концепт замены ЗУР FIM-92C Stinger

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Источник изображения: topwar.ru

На выставке вооружений SeaFuture 2023 широкой публике впервые была представлена зенитная ракета нового поколения NG V-SHORAD, разработанная итальянской компанией MBDA.

Предполагается, что новая ЗУР придёт на замену ракеты FIM-92C ПЗРК Stinger американского производства, который в настоящее время находится на вооружении итальянской армии. На данный момент тактико-технические нового боеприпаса не раскрываются. Как указывается в издании EDR Magazine, предположительно, длина ЗУР составляет 1,5 метра, а диаметр 70 мм. Также отмечается, что головная часть ракеты будет оснащена инфракрасным визором.

В настоящее время разработка новой ЗУР находится на стадии концептуального проектирования. По данным MBDA, квалификационные испытания планируется провести в период с 2025 по 2026 год. Ожидается, что ЗРК на основе новой ЗУР будет представлен как в переносном варианте, так и в фиксированном положении, например, на различных транспортных средствах. Предполагается, что в мобильной модификации NG V-SHORAD будет отвечать за борьбу с БПЛА и обеспечивать C-RAM (защиту от ракет, артиллерийских и миномётных обстрелов), получая целеуказание со стороны.

По своим габаритным характеристикам ракета напоминает ракету Stinger, которая была принята на вооружение в 1981 году.

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Страны
Италия
США
Продукция
Stinger
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
БПЛА
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