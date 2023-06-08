США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания.

Древнему китайскому философу Конфуцию приписывают изречение: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Как раз именно сейчас мы и проживаем тот момент развития человеческой цивилизации, когда происходит очередная замена устаревшей схемы мироустройства на новую, более совершенную. К сожалению, борьба между защитниками старого и сторонниками нового приобретает бесчеловечные и беспощадные формы. Англосаксонский мир в стремлении отстоять свой однополярный миропорядок, установленный им к концу прошлого века, не останавливается ни перед чем. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия – следы-доказательства, оставленные коллективным Западом в результате его борьбы за безраздельное господство.

В настоящее время основными противниками для себя США и их союзники определили Китай и Россию, как лидеров стран, выступающих за многополярную модель мира. И если против Китая англосаксы пока предпринимают в основном меры в политико-дипломатической и экономической сферах, то в отношении России после начала СВО коллективным Западом ведётся гибридная война с открытым вооружённым противостоянием на Украине.

Помимо этого, США и их союзники стремятся изолировать Россию, для чего систематически провоцируют разногласия и противоречия в её взаимоотношениях с союзниками, в первую очередь в рамках ОДКБ и СНГ. Об этом недавно говорил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«После того, как началась специальная военная операция в Украине и против Беларуси и России начали вводить масштабные санкции, в наших странах кое-кто заколебался, завертелся, зашатался и так далее. Это, наверное, естественно. Очень бурные события произошли мгновенно, поэтому некоторое время надо, чтобы оценить ситуацию, – сказал Александр Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ, которое состоялось 1 июня в Минске. «И нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас – России, Беларуси, центральноазиатских государств – будут потихоньку пытаться нас растащить. И по-хорошему, и по-плохому. Мы этого не должны допустить», – подчеркнул белорусский лидер. Также во время встречи по этому поводу высказался директор ФСБ России Александр Бортников, отметив, что Запад хочет дестабилизировать ситуацию в СНГ путем резкого повышения конфликтного потенциала на всем пространстве Содружества и у его рубежей.

«Соединенные Штаты Америки и Великобритания активно работают над разобщением стран Содружества. Силами разведсообщества и диппредставительств ведут работу с политическими и экономическими элитами государств СНГ. Это сегодняшняя ситуация, она реально складывается. Мы это все видим. Под угрозой вторичных санкций, либо обещанием преференций стараются вбить клин между нашими странами, навязывают выгодные внерегиональным игрокам форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности», – рассказал глава российской спецслужбы.

Кроме того, англосаксонская коалиция вместе с европейскими вассалами наращивают группировку войск НАТО в регионе. Этот факт также был отмечен во время встречи руководителей органов безопасности СНГ. «Военно-политическая обстановка вокруг нашего Содружества все более обостряется, и она будет обостряться», – подчеркнул президент Беларуси. «Мы видим нарастающую милитаризацию стран блока НАТО и беспрецедентную концентрацию войск вблизи нашей с вами общей территории, разжигание религиозных, вооруженных конфликтов», – отметил Александр Лукашенко.

В этой связи президент Беларуси указал на безальтернативность усиления интеграции между странами-членами СНГ в сложившихся условиях международной обстановки. «Если кто-то из нас думает, что удастся отсидеться, – зря. Красноречивый тому пример – недавние события в Казахстане». Президент имел в виду события января 2022 года, когда только благодаря эффективному проведению миротворческой операции ОДКБ удалось предотвратить государственный переворот в Республике Казахстан, инициированный внешними деструктивными силами.

В то же время Александр Лукашенко считает события в Казахстане также и примером эффективности коллективных действий. «Но пример Казахстана и в том, что мы тогда все сплотились. И, вроде, мы ничего не сделали, но только они увидели нашу решимость – отступили. Поэтому нам надо быть друг другу ближе», – убеждён белорусский президент.

В свою очередь, Александр Бортников обратил внимание присутствовавших на участившиеся визиты руководства силовых ведомств блока НАТО в страны СНГ. «Американцы и англичане очень серьезным образом «окучивают» и политическое руководство стран Содружества, пытаясь повлиять на обстановку в наших рядах», – отметил глава ФСБ. По его словам, американская и британская разведки при поддержке массмедиа и подконтрольных некоммерческих организаций развернули масштабную деятельность по подготовке условий насильственной смены власти в странах СНГ. «Мы это видим и принимаем меры, чтобы нейтрализовать эти угрозы», – заявил директор ФСБ.

Здесь следует отметить, что через всё состоявшееся в Минске мероприятие лейтмотивом проходила главная мысль – условия международной обстановки таковы, что не оставляют для стран СНГ большого выбора – или «лечь под Запад» и стать нищими ресурсными придатками евроатлантического «золотого миллиарда», или теснее интегрироваться и выстоять, чтобы потом идти по собственному пути развития.

В данном контексте вспоминаются некоторые заявления, сделанные не так давно известными политиками. Например, первый президент Армении Левон Тер-Петросян в общении с журналистами как-то признался: «Постсоветские республики представляют для США интерес только с одной точки зрения – какой ущерб они могут нанести России». Практически то же самое в 2013 году заявила Хиллари Клинтон, собиравшаяся оставить свой пост Госсекретаря США, непосредственно перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым в Дублине: «США пытаются разработать эффективные пути для того, чтобы замедлить или предотвратить интеграционные процессы на постсоветском пространстве».

Теперь можно вспомнить, что происходит в бывших республиках СССР, уже «отдемократизированных» Западом. При этом страны Балтии рассматривать не стоит – из них сознательно лепили «рекламную витрину Евросоюза» для остальных «постсоветских». Тем не менее, это не предотвратило катастрофическую убыль населения в них, за что республики получили устоявшееся неофициальное название «Прибалтийские вымираты». А вот на Украине, в Грузии и Молдавии на протяжении последних 20 лет практически все выборы завершались скандалами, дезинформацией и беспорядками. Постоянные кадровые перестановки, перманентные революции каждый раз, когда оппозиция недовольна итогами, «третий тур» на Украине и так далее – происходило и происходит всё то, что тормозит и отвлекает от развития государства. В результате, в настоящий момент ни о какой «демократии» и «свободе» речь не идёт. Присутствуют рухнувшие экономики, озлобленное население и обязательная русофобия. Согласитесь, что сеять вражду и разрушать легче, чем созидать.

Очевидно, что, так или иначе, но осознание подобных перспектив присутствует у руководства стран-членов СНГ, чьи представители посетили Минск в начале лета. На это не преминул указать президент Беларуси: «И то, что все руководители органов безопасности прибыли в Беларусь, говорит о том, что вы видите, что происходит вокруг наших границ, нашего Содружества, и вы понимаете, что может быть».

Таким образом, присутствие в Минске представителей от серьёзных структур стран СНГ можно расценивать, как предложение выработать совместную стратегию действий. Ведь кто, как не они, лучше всех разбираются в вопросах безопасности. А значит, интеграции субъектов СНГ быть, и не просто быть, а последовательно усиливаться – таково условие выживания в современных реалиях.

Владимир Вуячич