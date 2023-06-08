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Техкульт

Процессоры семейства «Байкал» уже везут контрабандой

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Российские процессоры «Байкал» везут контрабандой

Весьма любопытный контрабандный груз обнаружили белорусские таможенники — в грузовике, следовавшем с территории Латвии, в личных вещах водителя нашли партию процессоров российской разработки модели Baikal T1.

Как пояснил по этому поводу водитель автомобиля, который, к слову, является гражданином России, перевозились они по просьбе его знакомого, а про декларацию попросту забыли. Однако обнаруженная партия в количества 440 чипов оценена в сумму порядка 50 000 долларов. То есть таможенные сборы, если бы данный груз был задекларирован, составили бы порядка 10 000 долларов. Что интересно в этом случае — откуда могли взяться у «друга» 440 «Байкалов», ведь тайваньский контрактный производитель TSMC, который поначалу выпускал эти процессоры для российских заказчиков, больше года назад прекратил их производство.

Российские процессоры «Байкал» везут контрабандой

Также неясно, как «Байкалы» очутились в Латвии, куда в итоге должны были добраться и кому они предназначались. Кстати, водителя привлекли к административной ответственности в соответствии законодательством Республики Беларусь — он получил штраф в размере 30 % от общей стоимости контрабандного груза.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Латвия
Россия
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