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Техкульт

В России разработали собственное ПО для мониторинга дронов DJI

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В России разработано ПО для дронов DJI

Российский разработчик «Аэроскрипт» осуществил интеграцию нескольких моделей дронов китайского производителя DJI в новую систему по организации полетов БПЛА с названием «Небосвод». Данное ПО производит подключение к пульту управления дрона и обладает такими же возможностями, как и оригинальное.

Помимо того, что «Небосводом» заменяются все базовые приложения от DJI, российским приложением предлагается дополнительный функционал в виде инструментов по планированию проводимых полетов и их оперативному согласованию. При этом текущее местоположение БПЛА передается в корпоративное ПО «Небосвод» в целях отслеживания их полетов в интересах компании-заказчика. К примеру, ПО «Небосвод», разработанное для iOS, предлагает управление дроном DJI при помощи ПУ по радиоканалу, позволяет получать видео, отслеживать текущую ситуацию по ограничению полетов в данном регионе, создавать заявки на полеты и видеть все этапы их рассмотрения. На сегодняшний день в систему «Небосвод» интегрированы более шести наиболее популярных моделей дронов DJI, что будет весьма полезно с точки зрения обеспечения защиты объектов, в районах которых проводятся работы с применением дронов DJI.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Проекты
БПЛА
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