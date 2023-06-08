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Техкульт

В СПбПУ разработали ПО для «металлической» 3D-печати

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В РФ разработано ПО для 3D-печати металлом

Специалистами питерского политеха (СПбПУ) разработано первое в стране программное обеспечение для 3D-установок печати, работающих с металлом и сплавами. Данный софт найдет применение в самых различных отраслях, включая судостроение, авиационную и металлургическую промышленность.

Особо нужно отметить, что это первое российское решение такого плана, а за рубежом на коммерческой основе существует лишь одна подобная разработка, которая, по факту, полностью не относится к программному обеспечению.

В РФ разработано ПО для 3D-печати металлом

Кроме того, российское ПО для «металлической» 3D-печати является универсальным и может работать на многих моделях установок трехмерной печати и им уже серьезно заинтересовались как учебные заведения в России, как и такие технологические гиганты, как «Ростех» и «Росатом». Помимо этого уточняется, что программу для печати металлом можно задать и вручную, но это будет занимать большое количество времени, так как для печати даже небольшой детали необходимо рассчитать и указать устройству порядка 1500 точек.

Макс Антонов

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