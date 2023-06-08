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РИА Новости

Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев

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Российские военные
Российские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Патрушев: США ведут необъявленную войну с целью уничтожить народы России и Белоруссии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Белоруссия всегда является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Беларусь неизменно остается нашим ближайшим союзником и стратегическим партнером. Мы укрепляем общую обороноспособность, сообща противостоим внешнему санкционному давлению и попыткам вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

"Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах", - добавил он.

По словам Патрушева, западникам не нужна сильная Россия: "они хотят либо расчленить, либо ликвидировать ее, чтобы хозяйничать на евразийской территории, выкачивая ресурсы". "Для решения этой задачи американцы и англичане привлекают возможности НАТО и ЕС, используют украинских неонацистов и НПО, а также подконтрольное им киевское правительство", - сказал он.

"В отношении Белоруссии планы западников также понятны. Это осуществление "цветной революции" и приведение к власти подконтрольного марионеточного правительства. Западу не удалось осуществить госпереворот в Минске в 2020 году, но от своих замыслов Вашингтон и его сателлиты не отказались", - сказал Патрушев.

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Белоруссия
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США
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Патрушев Николай
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2020-й год
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