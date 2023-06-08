Показаны фотографии «приземленного» российскими пограничниками с помощью РЭБ украинского беспилотника

Источник изображения: topwar.ru

На территории Суджанского района Курской области военнослужащими Пограничной службы ФСБ России был «приземлен» очередной дрон, летевший со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Как отметил глава региона, пограничникам удалось «приземлить» украинский беспилотник с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Старовойт показал фотографии «приземленного» российскими пограничниками украинского беспилотника.

На фотографиях – разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100». Такие беспилотники находятся на вооружении украинских формирований и активно используются в текущем вооруженном конфликте. В последнее время украинские формирования регулярно атакуют территорию РФ с помощью беспилотной авиации. Чаще всего атакам беспилотников подвергаются приграничные территории России в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Большая часть украинских беспилотников сбивается или «приземляется» силами противовоздушной обороны, однако в некоторых случаях дронам все же удается пролететь вглубь российской территории.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее представители киевского режима утверждали, что с момента начала специальной военной операции на Украине были подготовлены тысячи операторов беспилотной авиации, закуплены или произведены на украинских предприятиях тысячи беспилотников различного типа. Поэтому к рискам применения ВСУ беспилотной авиации надо относиться внимательно и совершенствовать способы и инструменты борьбы с дронами.