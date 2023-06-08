Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты

637
2
0
И.Конашенков
И.Конашенков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В министерстве обороны России сообщили, что украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса".

"5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "в настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории".

"Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - сообщил Конашенков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
07.11.2022
Посол РФ в США заявил, что Пентагон переводит биолаборатории с Украины в третьи страны
02.11.2022
В Кремле указали на отсутствие необходимости указа о завершении мобилизации
03.05.2022
МО РФ: Артиллерией уничтожено 36 военных объектов ВСУ и до 170 националистов
24.09.2018
Минобороны России продолжает обвинять Израиль
10.02.2017
Минобороны опровергло применение комплексов "Точка-У" в Идлибе
06.02.2017
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии
10.12.2015
Минобороны России опровергло утверждения СМИ о новой базе в Сирии
2 комментария
№1
08.06.2023 08:36
злобные  укры отказались  получать отчисления  за  прокачку  амиака... Кто там в России на  этом  потоке  сидит? Просто  жаль упущенную  прибыль у  настоящих  комерсов  российских.. И что-то  меня  наводит на  мысль, что прибыль  от  продажи амиака не  пойдет в экономику  россии или  воюющим в СВО
0
Сообщить
№2
08.06.2023 09:42
Теперь больше интересен вопрос - а что с зерновой сделкой?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 18:04
  • 50752
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 11:51
  • 2487
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности