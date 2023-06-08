Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - В министерстве обороны России сообщили, что украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса".

"5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сказал в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, "в настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории".

"Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - сообщил Конашенков.