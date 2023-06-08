Затулин призвал отсечь Украину от Черного моря

Депутат Затулин: России для ликвидации угрозы необходимо отсечь Украину от Черного моря

ЛИВАДИЯ (Ялта, Крым), 7 июн - РИА Новости. России в ходе спецоперации важно продвинуться как можно дальше, чтобы отсечь Украину от Черного моря и ликвидировать постоянную угрозу для России и непризнанного Приднестровья, считает депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Проблема состоит в том, что прекращение огня и заморозка, как говорят, этого конфликта, во-первых, не принесет нам окончательного мира. А во-вторых, и это абсолютно очевидно, никто с нами не подпишет соглашение в Ялте или Потсдаме, соглашение, в котором признает даже то, что Крым является очевидным по итогам крымской весны русским регионом, не говоря уже о Донецке, Луганске, Херсонской и Запорожской областях. То, что касается остановки военных действий, это произойдет рано или поздно, но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше", - сказал Затулин в ходе заседания Ливадийского клуба "Русский мир на переломе".

Депутат отметил, что важно взять под контроль причерноморские области Украины, которые исторически являются российскими территориями.

"Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Черного моря – а это канал поступления вооружений и всего остального… Это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа – всех российских берегов (в регионе). Это постоянное беспокойство для ЧФ, для вооруженных сил, попытки провокаций", - сказал Затулин.

По его мнению, если не отсечь Украину от Черного моря, то следующим актом будет попытка уничтожить Приднестровье как "пророссийский анклав".