Войти
РИА Новости

Затулин призвал отсечь Украину от Черного моря

619
0
+4
Первый заместитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин
Первый заместитель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Депутат Затулин: России для ликвидации угрозы необходимо отсечь Украину от Черного моря

ЛИВАДИЯ (Ялта, Крым), 7 июн - РИА Новости. России в ходе спецоперации важно продвинуться как можно дальше, чтобы отсечь Украину от Черного моря и ликвидировать постоянную угрозу для России и непризнанного Приднестровья, считает депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Проблема состоит в том, что прекращение огня и заморозка, как говорят, этого конфликта, во-первых, не принесет нам окончательного мира. А во-вторых, и это абсолютно очевидно, никто с нами не подпишет соглашение в Ялте или Потсдаме, соглашение, в котором признает даже то, что Крым является очевидным по итогам крымской весны русским регионом, не говоря уже о Донецке, Луганске, Херсонской и Запорожской областях. То, что касается остановки военных действий, это произойдет рано или поздно, но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше", - сказал Затулин в ходе заседания Ливадийского клуба "Русский мир на переломе".

Депутат отметил, что важно взять под контроль причерноморские области Украины, которые исторически являются российскими территориями.

"Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Черного моря – а это канал поступления вооружений и всего остального… Это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа – всех российских берегов (в регионе). Это постоянное беспокойство для ЧФ, для вооруженных сил, попытки провокаций", - сказал Затулин.

По его мнению, если не отсечь Украину от Черного моря, то следующим актом будет попытка уничтожить Приднестровье как "пророссийский анклав".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
18.01.2023
Володин: США выбрали Украину в качестве плацдарма для ослабления Европы
27.10.2022
Ответная ядерная атака: что известно о российских учениях, которыми руководил Путин
27.04.2022
Раненным в спецоперации вручили сертификаты на жилье
06.11.2019
Печат (Сербия): великий натовский обман
20.06.2018
Дипломатия большого дубины
18.08.2014
"Несмотря на все проблемы, мы продолжим стабильный рост"
21.08.2012
Оборонная недостаточность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 18:04
  • 50752
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 11:51
  • 2487
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности