Войти
ТАСС

Херш заявил, что Блинкен потворствует ненависти к русским

572
0
0
Сеймур Херш
Сеймур Херш.
Источник изображения: AP Photo/ Paul Sakuma

При этом публицист отметил, что перемирие, о котором отказывается говорить госсекретарь, "отчаянно нужно украинской армии и мирным жителям, которые оказываются во все более сложном положении"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказывается поддержать мирные инициативы по Украине, чем на деле потворствует распространению ненависти к России и русским. Такое мнение высказал американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, опубликованной в среду на платформе Substack.

Херш обратил внимание на заявления Блинкена в Хельсинки, где госсекретарь выступил против попыток поиска мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку, с его точки зрения, прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий приведут не к заключению "прочного и справедливого мира", а лишь к "потемкинскому миру".

"Истинный смысл его заявлений можно изложить более прямо: я ненавижу русских и позволю крови литься", - указал Херш.

При этом, отмечает Херш, перемирие, о котором отказывается говорить Блинкен, "отчаянно нужно украинской армии и мирным жителям, которые оказываются во все более сложном положении".

Журналист также отметил, что Блинкен неправильно оценивает международную обстановку, ведь, по оценке журнала "Экономист", политику США в отношении Украины поддерживают страны, где проживает менее половины населения Земли. "Только он (Блинкен - прим. ТАСС) видит мир, который поддерживает американскую власть", - добавил Херш. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Похожие новости
23.01.2023
США одобрили продажу Турции F-16, но она все равно их не получит
07.02.2022
Четыре мифа о российской армии, которые должны умереть
19.05.2021
Cumhuriyet (Турция): Украина, безопасность Черного моря и Турция
19.10.2020
Призраки российской угрозы: зачем Швеция увеличивает траты на оборону
07.05.2019
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
31.05.2017
Без вести продавшие
02.08.2016
Россия, Украина, ГП "Антонов", компания "Волга-Днепр" и проект НАТО SALIS - что может быть общего?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 18:04
  • 50752
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 11:51
  • 2487
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности