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Интерфакс-АВН

Предприятие "Роскосмоса" разработало комплексы и инфраструктуру для первого спутника серии "Кондор-ФКА"

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Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА"
Изображение радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА".
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") создали бортовые комплексы и системы, а также наземную инфраструктуру радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №1, сообщили в пресс-службе РКС в среду.

"Бортовая и наземная аппаратура командно-измерительной системы (БА КИС и НС КИС) обеспечивает управление аппаратом в течение срока активного существования. БА КИС - служебный прибор, который передает телеметрические данные на Землю, принимает команды управления и измеряет параметры орбиты", - сказал заместитель генконструктора РКС Станислав Яхутин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, спутник получает данные радиолокационной съемки и служебную информацию от бортового командного устройства, затем материал обрабатывается и передается пользователям.

В пресс-службе сообщили, что на "Кондоре-ФКА" №1 установлены система телеметрических измерений текущего состояния спутника, аппаратура навигации в космосе и блок коммутации питания.

27 мая с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА".

Серия спутников "Кондор-ФКА" будет включать в себя два аппарата. Второй планируется запустить в 2024 году.

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Россия
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РКC
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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