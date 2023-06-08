Совфед одобрил закон о полномочиях Роскосмоса по финансированию подготовки космонавтов

Сейчас в законодательстве отсутствует прямое указание на то, что работы по подготовке космонавтов выполняются учреждением госкорпорации за счет федерального бюджета

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, уточняющий полномочия госкорпорации "Роскосмос" по установлению порядка отбора и подготовки кандидатов в космонавты, космонавтов, формирования экипажей пилотируемых космических объектов, а также по финансированию соответствующих мероприятий. Документ инициирован правительством РФ.

Законом уточняются полномочия Роскосмоса в части порядка утверждения программы полета, организации и проведения послеполетных мероприятий, медицинского освидетельствования, медицинского обеспечения и реабилитации космонавтов после выполнения космических полетов, а также порядка формирования отряда космонавтов и обеспечения его деятельности, в том числе использования государственной авиации, создания, поддержания и развития средств подготовки космонавтов.

Сейчас в законодательстве отсутствует прямое указание на то, что работы по подготовке космонавтов, организации и проведению послеполетных мероприятий выполняются учреждением госкорпорации "Роскосмос" за счет федерального бюджета, говорится в пояснительной записке. Кроме того, в законах отсутствует прямое указание на порядок финансирования из федерального бюджета деятельности по отбору и подготовке космонавтов.

Закон определяет, что финансирование мероприятий по отбору граждан РФ для подготовки к космическим полетам осуществляется за счет бюджетных средств и проводится федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным Роскосмосу. Таким учреждением в соответствии с распоряжением правительства РФ является ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина".