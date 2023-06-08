В НПО машиностроения рассказали о запуске спутника "Кондор-ФКА" в сжатые сроки

Изначально запуск намечался на 27 июня 2023 года, но состоялся на месяц раньше

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" был запущен раньше из-за непредвиденной ситуации с космическим аппаратом "Метеор-М". Об этом говорится в сообщении НПО машиностроения, опубликованном на сайте предприятия.

Там уточнили, что изначально запуск был намечен на 27 июня 2023 года. "Предприятие соблюдало график работ по подготовке космического аппарата, был даже небольшой временной запас, но все резко изменилось 6 марта этого года. Произошла непредвиденная ситуация с космическим аппаратом "Метеор-М", который планировалось запустить ровно за месяц до "Кондора-ФКА". Представители Роскосмоса обратились к руководству нашей фирмы с просьбой рассмотреть возможность осуществить запуск на месяц раньше", - говорится в сообщении.

Как уточнили в НПО машиностроения, в итоге графики были пересмотрены и началась работа "на износ, с нередкими выходами в ночные смены".

В свою очередь в Роскосмосе сообщили в среду ТАСС, что в настоящий момент подготовка аппарата "Метеор-М" идет штатно. "Сейчас "Метеор" готовится в пуску в штатном режиме", - отметили там.

Радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" был запущен 27 мая с космодрома Восточный (Амурская область). "Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков, в задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата "Кондор" были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.