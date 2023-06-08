Филиппины и Швеция намерены развивать сотрудничество в сфере поставки вооружений

ЦАМТО, 7 июня. Филиппины и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий сторонам развивать сотрудничество в области обороны, а также в сфере закупок вооружений и военной техники.

Как сообщило МНО Филиппин, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в приобретении оборонной продукции 3 июня подписали исполняющий обязанности министра национальной обороны Карлито Гальвес-младший и министр обороны Швеции Пол Йонсон в кулуарах 20-й ежегодной Международной конференции по безопасности в АТР "Диалог Шангри-Ла"

Как пояснил представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг, меморандум о взаимопонимании "открывает возможности" для шведской оборонной промышленности участвовать в программе модернизации Вооруженных сил Филиппин.

В настоящее время ВС Филиппин реализуют третий этап ("Горизонт-3") программы модернизации, который продлится с 2023 по 2028 гг. Ранее, с 2013 по 2022 гг., среди прочего, были закуплены фрегаты, истребители и транспортные суда и т.д.

На текущем этапе ВС Филиппин намерены приобрести технику и вооружения, которые расширят возможности проведения операций по защите страны от внешних угроз. В числе планируемых к покупке типов ВиВТ – ракетные комплексы, многоцелевые и транспортные самолеты и вертолеты и др.

Так, ВВС Филиппин продвигают программу приобретения многоцелевых истребителей, которую планировалось осуществить на втором этапе. В частности, рассматривается возможность покупки истребителя JAS-39 "Грипен" шведской компании Saab AB или F-16V американской Lockheed Martin.

Кроме того, меморандум позволяет реализовывать совместные проекты, которые помогут Филиппинам достичь большей самодостаточности в оборонной сфере.

Сейчас командование ВС Филиппин стремится возродить инициированную в 1970-х годах программу Self Reliant Defense Posture (SRDP), которая была нацелена на обеспечение возможности разработки национальных образцов ВиВТ, включая наземные средства, самолеты и корабли вместо их покупки у других стран.