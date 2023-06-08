Войти
Известия.ru

Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

571
0
-1
Источник изображения: Фото: Global Look Press/imageBROKER/Alfons Hauke

Верхняя палата парламента Швейцарии (Совет кантонов) одобрила поправку к закону, которая позволит Швейцарии реэкспортировать оружие на Украину. Об этом сообщается в среду, 7 июня, на сайте швейцарского парламента.

«Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Он принял соответствующую парламентскую инициативу от своей Комиссии по политике безопасности», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 22 парламентария проголосовали за поправки, 17 высказались против, четверо воздержались. Отмечается, что ранее депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, теперь им придется рассмотреть ее снова.

В Совете кантонов указали на то, что «чрезмерно ограничительное отношение к отказу от реэкспорта всё меньше и меньше понимают за границей». Там также опасаются, что строгий режим в отношении военной техники «будет иметь последствия и для швейцарских компаний».

Согласно тексту законодательной инициативы, страны, которые «привержены ценностям Швейцарии и имеют сопоставимый режим экспортного контроля, имеют право на более легкую передачу». Речь идет о таких странах, как Германия, Италия, США и Венгрия.

2 июня нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против реэкспорта оружия Украине. Против проголосовали 98 членов нижней палаты, за — 75. Основным противником предложения стала Швейцарская народная партия, занимающая большинство мест в большой палате. Против выступили и «зеленые».


В мае комитет парламента рекомендовал комитету смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

1 мая постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что поставка оружия и материалов военного назначения — это даже не вопрос нейтралитета. По ее словам, подобные действия невозможны без нарушения закона.

Еще в феврале представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Дания
Испания
Италия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Швейцария
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
10.03.2023
Призывы генсека НАТО к "долгой борьбе" с Россией усилены войсками США в ЕС
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
24.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Восточной Европы по периоду 2003-2010 гг. входят США, Швеция и Финляндия
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 18:04
  • 50752
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 11:51
  • 2487
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности