МИД РФ: инициативы Индонезии по украинскому кризису перекликаются с минскими соглашениями

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эти соглашения "Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия обратила внимание на предложения Минобороны Индонезии по урегулированию украинского кризиса, они перекликаются с минскими соглашениями. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на недавние инициативы министра обороны Индонезии [Прабово Субианто]. Предложенные им шаги перекликаются с минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет. Речь идет о прекращении огня, отведении сил и средств от линии соприкосновения", - сказала она.