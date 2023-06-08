Войти
ТАСС

МИД РФ: инициативы Индонезии по украинскому кризису перекликаются с минскими соглашениями

550
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эти соглашения "Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия обратила внимание на предложения Минобороны Индонезии по урегулированию украинского кризиса, они перекликаются с минскими соглашениями. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на недавние инициативы министра обороны Индонезии [Прабово Субианто]. Предложенные им шаги перекликаются с минскими соглашениями, которые, как известно, Киев при поддержке Запада саботировал на протяжении восьми лет. Речь идет о прекращении огня, отведении сил и средств от линии соприкосновения", - сказала она. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Украина
Похожие новости
21.11.2022
Зеленский устроил Путину ловушку. Но попал в нее сам
16.11.2022
Сунак заявил, что Лондон помогает Киеву усилить позиции перед переговорами с Россией
29.07.2021
Украина получила крупнейший контракт на производство российских ракет Р-27
31.12.2015
Предварительные итоги 2015 года: объем «переходящих» потенциальных контрактов на экспорт ВиВТ
30.01.2015
Алексей Лосев: На параде победы нами будет представлена лучшая в мире БМП
03.07.2013
ГЛОНАСС пополнилась аварией
24.10.2011
Стокгольмский прогноз для Москвы и Пекина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.06 18:04
  • 50752
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.06 17:59
  • 2
Агентство DARPA начало разработку абсолютно бесшумного двигателя для подводных лодок
  • 08.06 17:51
  • 1
Созданы долговечные солнечные батареи для космоса на базе двумерного материала
  • 08.06 11:51
  • 2487
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 09:42
  • 2
Минобороны РФ заявило, что аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области подорвали украинские диверсанты
  • 08.06 03:03
  • 2
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности