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В Blue Origin рассказали о доходах

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Ракета New Shepard компании Blue Origin
Ракета New Shepard компании Blue Origin.
Источник изображения: © REUTERS/Isaiah J. Downing

В настоящее время доходы Blue Origin составляют сотни миллионов долларов, компания располагает заказами на миллиарды долларов, заявил ее генеральный директор Боб Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times. Об этом сообщает SpaceNews.

«Когда я присоединился к Blue, у нас был очень-очень маленький доход. Теперь у нас есть сотни миллионов долларов дохода, а также заказы на миллиарды долларов, так что мы в очень хорошем положении», — сказал руководитель.

По его словам, очень хорошую прибыль приносит многоразовая туристическая суборбитальная система New Shepard, полеты которой возобновятся в ближайшие недели.

Издание напоминает, что Blue Origin выиграла контракт НАСА на создание лунного посадочного модуля и создает для ракеты Vulcan Centaur компании United Launch Alliance двигатели BE-4. Кроме того, Blue Origin работает над носителем New Glenn, который должен выводить спутники системы Kuiper.

В мае Spaceflight Now сообщило, что испытания первой ступени перспективной американской ракеты космического назначения Vulcan Centaur отложены из-за проблемы в системе зажигания.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BE-4
New Glenn
Компании
Blue Origin
NASA
ULA
Проекты
Vulcan РН
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