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Военное обозрение

Дрон-камикадзе «Привет-82» успешно прошёл апробацию Министерства обороны

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Источник изображения: topwar.ru

Дрон-камикадзе "Привет-82", разработанный в конструкторском бюро "Око", успешно прошел испытания в Минобороны, военные оставили положительные отзывы. Об этом сообщили в КБ.

По словам совладельца и генерального директора "Око" Вадима Жернова, документ о прохождении апробации дроном-камикадзе "Привет-82" был получен конструкторским бюро еще 19 мая. В тестах приняли участие представители главного управления инновационного развития Минобороны РФ. Беспилотник тестировали в разных режимах, проверили на дальность и время полета со штатной нагрузкой на дистанцию в 10 километров и т.д.

В ходе тестов дрон штатно запустился, устойчиво управлялся на всем протяжении полетов, маневрировал, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, отработал повтор атаки в бесшумном режиме. Дроны "Привет-82" успешно прошли апробацию Минобороны России

- приводит РИА Новости слова Жернова.

Ранее в КБ сообщили, что беспилотник успешно прошел испытания на территории Донецкой и Луганской республик, а также в зоне СВО. Разработчики специально передавали дроны в различные подразделения, чтобы получить как можно большую картину применения БПЛА.

Дрон-камикадзе самолетного типа "Привет-82" имеет дальность полета до 30 км, скорость - до 140 км/ч и полезную нагрузку - до 5,5 кг. Запускается с катапульты. Применять его планируется для уничтожения артиллерии противника, а также бронетехники.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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