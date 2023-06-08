Турция по запросу НАТО перебросила спецназовцев в Косово

Телеканал ТРТ: Турция по запросу НАТО отправила спецназ в Косово

МОСКВА, 7 июня/ Радио Sputnik. Министерство обороны Турции сообщило о завершении переброски батальона спецназа в Косово по запросу НАТО, передает турецкий телеканал ТРТ.

"Самолеты A-400M командования ВВС Турции успешно завершили второй и третий групповые полеты в рамках развертывания батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, которая будет нести службу в Косове", – приводит "Газета.ru" комментарий оборонного ведомства Турции.

Ранее специальный представитель ЕC по Западным Балканам Мирослав Лайчак и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар выразили премьер-министру самопровозглашенной республики Косово Альбину Курти обеспокоенность в связи с ситуацией на севере края.

Они призвали "власти" в Приштине провести выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов, а также предложили вернуться к диалогу о нормализации обстановки в регионе.

Сербское меньшинство бойкотировало местные выборы на севере Косова 23 апреля, в результате местные советы возглавили косово-албанские кандидаты.

В конце мая их попытка занять здания муниципалитетов вызвала протесты и вспышки насилия, в результате которых ранения получили около 100 человек.

Радио Sputnik сообщало, что в Косове развертывают дополнительные силы НАТО.