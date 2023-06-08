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Известия.ru

Военный эксперт назвал цель Украины в подрыве Каховской ГЭС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Дандыкин: Киев подорвал Каховскую ГЭС, чтобы обвинить Россию в срыве контрнаступления

Украина подорвала Каховскую ГЭС, чтобы обвинить Россию в срыве контрнаступления и попросить у Запада новое оружие. Об этом 7 июня «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что разрушение Каховской ГЭС сильно не скажется на российских оборонительных рубежах и вряд ли даст возможность Киеву развить контрнаступление на этом участке линии боевого соприкосновения. По словам эксперта, одна из главных целей украинского командования — затопить оборонительные позиции РФ, чтобы нанести максимальный урон.

«Но начать контрнаступление в таких условиях практически невозможно. Вода уже начала убывать. Большинство минных полей останутся на своих местах. Мины закапываются в землю и плавать не умеют. Земляные укрепления после ухода воды российские части быстро восстановят. Наши ребята с этими трудностями справятся. Кроме того, у нас построена эшелонированная оборона, а затопление затронуло только первую ее линию», — сказал он.

Скорее всего, здесь преследовались не сиюминутные цели, считает Дандыкин.

«В течение трех дней на южном направлении захлебывалось контрнаступление украинских частей. Потери у них огромные: до 4 тыс. человек, десятки танков, включая немецкие «Леопарды», более 200 бронемашин. Все усилия оказались безуспешными. Подрыв ГЭС — это скорее повод придержать самоубийственные атаки по требованию западных кураторов, сохранить армию. Заявить натовским хозяевам, что коварные русские взорвали плотину и смешали все планы. Кроме того, вновь появился повод очередной раз потребовать новое оружие», — сказал он.

Эксперт добавил, что российская авиация хорошо отработала в последние дни по наступающих украинским формированиям. Теперь у Киева появился шанс еще больше говорить о поставке истребителей F-16 и другой техники, заключил Дандыкин.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС был осуществлен Киевом с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.


Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Шойгу Сергей
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