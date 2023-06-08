Южная Корея заявила о "необходимости пересматривать" политику по отношению к России

Правительство страны отметило, что намерено поддерживать стабильность в отношениях с Москвой

СЕУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея заявило о необходимости корректировать политику по отношению к России в соответствии с ситуацией на Украине, но добавило, что намерено поддерживать стабильность в отношениях с Москвой. Об этом говорится в опубликованной в среду стратегии национальной безопасности администрации президента Юн Сок Ёля.

Как говорится в документе, в свете событий на Украине перед правительством Республики Корея стоит "возрастающая необходимость проведения тщательной переоценки внешней политики по отношению к России". "Мы будем внимательно следить за внешними условиями, такими как ситуация на Украине, и будем последовательно пересматривать направление нашей дипломатической политики по отношению к России", - указано в документе.

Авторы повторяют, что республика осуждает проведение специальной военной операции на Украине и что южнокорейская сторона будет участвовать в "международных усилиях", включая введение санкций против Москвы и предоставление гуманитарной помощи Киеву.

В то же время Южная Корея намерена сохранить стабильность в отношениях с РФ. "Правительство также будет прикладывать усилия по поддержанию стабильных отношений с Россией. Мы продолжим дипломатические контакты по важным вопросам, в которых требуется сотрудничество России, и продолжим работать над минимизацией вызванного санкциями ущерба нашей экономике и компаниям, работающим в России", - говорится в документе.

Республика Корея предоставляла гуманитарную и финансовую помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как каски, но не передавала оружие. В апреле президент Республики Корея Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае "грубых нарушений законов войны".