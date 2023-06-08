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ТАСС

Эксперты: Запад будет открыт к мирным инициативам в случае провала наступления ВСУ

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Раненый украинский солдат в медпункте под Артемовском
Раненый украинский солдат в медпункте под Артемовском.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Неудачное контрнаступление нанесет ущерб международному имиджу не только Украины, но и США, полагает доцент Корнеллского университета Уильям Силби

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. США и Европа начнут рассматривать мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не увенчается успехом. Об этом во вторник сообщил журнал Newsweek.

"Если контрнаступление окажется неудачным, США и европейцы продолжат поставлять оружие [Украине], однако могут стать более открытыми для мирных инициатив, которые заморозят текущую расстановку сил", - приводит журнал слова профессора университета Нью-Гэмпшир Лоуренса Рирдона. Профессор Северо-Западного университета Уильям Рино сообщил изданию, что "главная ставка украинского контрнаступления заключается в том, чтобы показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних полутора лет принесли плоды". "Серьезный провал предоставит больше политического пространства критикам поддержки [Украины] на Западе, особенно в свете грядущих выборов в Европе и США", - отметил он.

Неудачное контрнаступление, по словам экспертов, нанесет ущерб международному имиджу не только Украины, но и США. "И США, и Украина уже несколько месяцев обсуждают контрнаступление, рассказывая о подготовке войск и новом оружии. <...> Если наступление провалится, это станет ударом по политическому престижу обеих стран", - заявил Newsweek доцент Корнеллского университета Дэвид Силби.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская администрация полагает, что ВСУ начали контрнаступление в понедельник, основная их цель - перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем. Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, а также 60 летательных аппаратов.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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