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РИА Новости

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО

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Шойгу проинспектировал цеха по производству зенитных ракет на предприятии "Алмаз-Антей"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО на предприятии "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны", — говорится в публикации.

Министр обороны поручил быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна. Генеральный директор предприятия рассказал о планах расширить производство в два раза.

"Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца. <...> Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж (оборудования. — Прим. ред.), и тут же идет наладка следующего", — заявил глава Минобороны.

Шойгу добавил, что продукция корпорации востребованна и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации. Военное ведомство отметило эффективность таких комплексов, как С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".

Глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков подчеркнул, что в этом году предприятие существенно увеличило производство в рамках гособоронзаказа и сдает продукцию с опережением графика.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Шойгу Сергей
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