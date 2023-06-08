Шойгу проинспектировал цеха по производству зенитных ракет на предприятии "Алмаз-Антей"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет для ПВО на предприятии "Алмаз-Антей", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей". Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны", — говорится в публикации.

Министр обороны поручил быстрее вводить в строй новые производственные мощности концерна. Генеральный директор предприятия рассказал о планах расширить производство в два раза.

"Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца. <...> Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж (оборудования. — Прим. ред.), и тут же идет наладка следующего", — заявил глава Минобороны.

Шойгу добавил, что продукция корпорации востребованна и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации. Военное ведомство отметило эффективность таких комплексов, как С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".

Глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков подчеркнул, что в этом году предприятие существенно увеличило производство в рамках гособоронзаказа и сдает продукцию с опережением графика.