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Военное обозрение

ВСУ получат от японской армии сотню бывших в использовании внедорожников

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Источник изображения: topwar.ru

К делу снабжения ВСУ постепенно подключается основной сателлит США в Азии – Япония. Пока что она не перешла к передаче киевскому режиму боевых систем, однако уже изъявила желание поставить автомобили, правда, пока, как утверждается, бывших в использовании.

Речь идёт о передаче из арсеналов японской армии сотни военных внедорожников Toyota Kohkidosha, Mitsubishi Type 73 и гусеничных самосвалов Morook, а также 20 тыс. продовольственных пайков.

Мы надеемся, что вторжение закончится как можно скорее и вернется мирная повседневная жизнь. Мы будем оказывать поддержку, насколько это возможно

- заявил на церемонии передачи техники представитель Минобороны страны.

Mitsubishi Type 73 Kogata – это легкий внедорожник, производимый Mitsubishi Motors с 1996 года для замены автомобилей Type 73 Kyūs, которые тогда использовались в японских силах самообороны. В качестве силового агрегата транспортного средства выступает дизельный двигатель 4м40/4Н15 с водяным охлаждением мощностью 125 л. с., позволяющий разгонять автомобиль массой около 2000 кг до более 100 км/ч.

Вооружение внедорожника может быть представлено различными типами пулеметов, размещенных на крыше. Защита перевозимого экипажа зависит от требований заказчика и может включать усиленное бронирование кабины вместе с пуленепробиваемыми стеклами.

Напомним, что японские автомобили ранее использовались фактически всеми террористическими группировками в мире, включая ИГИЛ (*запрещена в РФ). И у японского правительства, вроде как, не возникало вопросов, каким образом тысячи произведённых на японских заводах пикапов попадают к бандитам на другом конце света. Теперь власти Японии уже откровенно расписываются в том, что сами поддерживают деструктивные режимы.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
Toyota
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