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Военное обозрение

Президентский самолет управления атомным подводным флотом в моменты кризисов поступил на вооружение ВМС США

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружение ВМС США поступил первый модернизированный самолет Boeing E-6 Mercury, предназначенный для поддержания связи и управления президентом страны атомным подводным флотом, другими стратегическими и нестратегическими силами армии в кризисных ситуациях. Работы по модернизации президентского борта в течение прошлого года проводили специалисты американской компании Northrop Grumman Corporation (NGC), сообщает онлайн-издание Breaking Defense.

Контракт на сумму 111 миллионов долларов предусматривает шесть основных модификаций, называемых Block II, для улучшения командных функций самолета, контроля и связи, соединяющих Национальное командование со стратегическими и нестратегическими силами США

— сказано в специальном заявлении американских ВМС.

Седелка по модернизации парка самолетов E-6B, модифицированных под нужды военных на базе гражданских судов Boeing 707, была заключена между Пентагоном и NGC в феврале 2022 года. По условиям контракта, компания проведет капитальный ремонт нескольких самолетов E-6B Mercury к 2027 году, на ее завод в Лейк-Чарльзе уже прибыл второй борт.

Модернизированный самолет управления оснащается оборудованием, которое позволяет поддерживать связь с атомными субмаринами ВМС США, даже когда они находятся под водой. Это дает возможность президенту отдавать оперативные приказы на случай необходимости применения ядерного оружия, находясь вне театра военных действий, уточнили изданию представители NGC. Базируется воздушная флотилия самолетов E-6B на военно-воздушной базе ВВС США Тинкер в штате Оклахома.

Помимо контракта на модернизацию парка E-6B, Northrop Grumman также готовится побороться с корпорацией Collins Aerospace за программу E-XX TACAMO. Эта программа объединит самолет производства Lockheed Martin и коммуникационное оборудование Collins Aerospace для производства самолета управления и связи, который должен заменить E-6B к концу этого десятилетия.

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Страны
США
Продукция
E-6 Mercury
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
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