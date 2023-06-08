ЦНИИточмаш снабдил Ижмех боеприпасами для квалификационных испытаний нового пистолета 6П72

ЦАМТО, 7 июня. ЦНИИточмаш в целях обеспечения начала серийного производства 9-мм самозарядного пистолета 6П72 на Ижевском механическом заводе поставил предприятию партию различных патронов, которые может использовать новый пистолет.

Боеприпасы необходимы для квалификационных испытаний серийных партий оружия.

В частности, в Ижевск отправлены патроны с пулями со стальным сердечником 7Н29 и свинцовым сердечником 7Н28, с бронебойно-трассирующей пулей 7БТ3, с пулей повышенной пробиваемости 7Н42, а также патроны с уменьшенной скоростью пули 7У4.

Два последних патрона созданы в ЦНИИточмаш в рамках ОКР "Удав", в ходе которой разработан сам пистолет 6П72 и его специальная модификация 6П72-1.

Патрон 7Н42 пробивает бронежилет 2-го класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем его аналоги. Улучшить показатели пробиваемости удалось за счет уникального конструкторско-технологического решения: конфигурации сердечника пули с режущей кромкой на его вершине. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и по совокупности тактико-технических характеристик является одним из самых могущественных пистолетных патронов.

Патрон с уменьшенной скоростью пули 7У4 при стрельбе из пистолета, который оснащен прибором для бесшумной стрельбы, как, например, специальная модификация 6П72-1, обеспечивает снижение демаскирующих факторов: беспламенность и низкий уровень звука выстрела.

Оба патрона признаны изобретениями, что подтверждено патентами Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".