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Финны начали по-крупному зарабатывать на членстве в НАТО

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года.
Источник изображения: © Johanna Geron

Финляндия закупит у государственной компании Patria 91 бронемашину с колесной формулой 6×6, сообщает Iltalehti. Это будет сделано в рамках международного проекта, в который также входят Латвия, Швеция и Германия. Похоже, членство в НАТО приносит Хельсинки большие деньги, считает автор статьи.

Марко-Оскари Лехтонен (Marko-Oskari Lehtonen)

Министерство обороны Финляндии заявило о заказе утром 2 июня. Министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) поручил Силам обороны Финляндии закупить у финской государственной компании Patria бронированные транспортные машины с колесной формулой 6×6. По данным министерства обороны страны, для сухопутных войск будет закуплена 91 машина. Министерство также получит запчасти, необходимое оборудование и помощь в вопросах эксплуатации и технического обслуживания.

"Кроме этого, мы заключили опционное соглашение, которое дает возможность приобрести еще максимум 70 машин", — говорится в пресс-релизе министерства обороны.

Закупка произведена в рамках международного проекта CAVS (Common Armored Vehicle System), в который также входят Латвия, Швеция и Германия. "Совместно с Patria страны разрабатывают в рамках этого проекта систему колесных бронированных машин, отвечающих общим требованиям к платформе бронированных машин 6×6".

Министерство обороны Финляндии и Patria подписали предварительное соглашение в 2021 году. С учетом опциона общая стоимость закупки составляет 208 миллиона евро. "Благодаря этому заказу мобильность армии будет увеличена за счет отечественных экипажных транспортных средств. Они идеально подходят для финских условий и очень рентабельны на протяжении всего жизненного цикла", — утверждает Кайкконен в пресс-релизе министерства.

Согласно пресс-релизу министерства обороны Финляндии, эффект занятости от приобретения техники составит 180 человеко-лет. Поставки машин начнутся в 2023 году.

Как сообщается в пресс-релизе Patria, в начале 2022 года Силы обороны Финляндии приобрели у компании три предсерийных образца для проведения испытаний. Сухопутные войска имели возможность ознакомиться с особенностями техники и определиться с оснащением машин для серийного производства.

По словам Юсси Ярвинена (Jussi Järvinen), отвечающего за деятельность Patria в Финляндии, крупный заказ Финляндии является важной вехой для международного проекта CAVS. По заказу Финляндии компания Patria теперь занимается серийным производством машин 6×6 в Хямеенлинне для трех стран. "Этот заказ Сил обороны в Patria является крупнейшим за многие десятилетия и поэтому имеет большое значение".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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