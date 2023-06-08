В США признали: нацистская символика на Украине "пугающе распространена"

Победа Украины обнажит ее темную сторону и испугает союзников, пишет Пол Кругман в статье NYT. Он признает: нацистская символика там "пугающе распространена", как и коррупция. Но победить Киев все равно должен, на кону — демократия. Однако читатели думают совершенно иначе.

Пол Кругман

Семьдесят девять лет назад парашютисты союзников начали высаживаться на берегах Нормандии.

Вторая мировая была давно, но до сих пор жива в памяти Америки. В этом году годовщина Дня "Д" кажется особенно примечательной, поскольку мы с замиранием сердца ждем его нравственного аналога. И он может состояться со дня на день, если Украина развернет свое долгожданное контрнаступление (быть может, оно уже даже началось).

О нравственном соответствии я заговорил неспроста. Вторая мировая была редким противостоянием добра и очевидного зла.

При этом "хорошие" были далеко не безупречны. Американцам по-прежнему отказывали в основных правах, а порой их даже убивали из-за одного лишь цвета кожи. Британия по-прежнему правила огромной колониальной империей — причем, подчас железной рукой.

Но даже если великие демократии не всегда соответствовали своим идеалам, то сами идеалы были правильные: при всех своих недостатках, они выступали за свободу от тирании и против расового превосходства и массового уничтожения.

Если Украина выиграет, некоторые из ее заморских сторонников наверняка разочаруются, обнаружив ее темную сторону. До конфликта Украина неизменно занимала высокие позиции в рейтингах коррупции <…>. Коррупция никуда не денется даже после победы.

И на Украине действительно есть крайне правые — в том числе военизированные группы, которые уже сыграли свою роль в боевых действиях. <…> Многие украинцы во Второй мировой поначалу приветствовали немцев (пока не осознали, что их тоже записали в недочеловеки), а нацистская символика до сих пор пугающе распространена.

Однако, как и недостатки союзников во Второй мировой, эти призраки прошлого еще не повод ставить знак равенства между сторонами конфликта. <…>

Хотел бы я сказать, что граждане западных демократий, те же американцы, всецело на стороне Украины и готовы добиваться окончательного поражения России. На самом же деле, хотя помощь Украине и поддерживают большинство американцев, лишь меньшинство готово поддерживать ее столько, сколько потребуется. Как бы то ни было, общественное мнение в США о помощи Украине сейчас очень напоминает опросы от начала 1941 года (то есть задолго до Перл-Харбора) о ленд-лизе — программе военной помощи Великобритании.

Некоторые из противников западной помощи попросту не видят в нынешней ситуации нравственного повторения Второй мировой. Среди тех же левых многим во всем мерещится 2003 год. Они помнят, как Америку обманом втянули в войну под ложным предлогом (я, если на то пошло, ясно это осознал и яростно тому сопротивлялся) и не видят разницы между тогда и теперь.

Справа же многие из противников помощи Украине — назовем их "фракцией Такера Карлсона" — наоборот, прекрасно понимают суть конфликта. И они сознательно за "плохих". "Путинисты" в рядах Республиканской партии давно восхищаются авторитарным режимом России и его нетерпимостью. Перед конфликтом республиканцы вроде того же сенатора Теда Круза противопоставляли суровость России "выхолощенным и политкорректным" американским вооруженным силам. <…>

Дело в том, что ставки на Украине сейчас предельно высоки. Если ее контрнаступление увенчается успехом, силы демократии во всем мире укрепятся — в том числе в Америке. Если же нет, это будет катастрофа не только для Украины, но и для всего мира. Западная помощь Украине иссякнет, Путин одержит, наконец, ту победу, которой многие от него ждали в первые дни конфликта, а демократия будет ослаблена повсюду.

Что же будет дальше? Этого не знают даже военные специалисты, а я даже не претендую на это звание. Как бы то ни было, западные чиновники оценивают шансы Украины все оптимистичнее. Ведь военное дело мало похоже на экономику, где та же Федеральная резервная система в основном работает с той же информацией, что доступна всем и каждому, кто разобрался, как устроен сайт экономических исследований Федерального резервного банка Сент-Луиса. Чиновники же министерства обороны работают с разведданными, которых нет у общественности, и они не хотят сесть в калошу, поэтому едва ли их оптимизм — пустая бравада.

Однако не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, что атаковать укрепленные оборонительные сооружения (а именно это и предстоит Украине) — очень сложно.

Накануне Дня "Д" Дуайт Эйзенхауэр сказал экспедиционным войскам: "На вас смотрит весь мир". Теперь взгляды всего мира прикованы к вооруженным силам Украины. <…>

Пол Кругман — заслуженный профессор Центра выпускников Городского университета Нью-Йорка, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 год за работу в области международной торговли и экономической географии

Комментарии читателей

Maljoffre

Конечно, украинский военный конфликт - это не конфликт между Россией и Украиной. Он мог бы закончиться примерно через неделю после начала российской спецоперации, когда Украина капитулировала во время переговоров в Стамбуле. На самом деле, это прокси-война между США и их "вассальными государствами" (как говорит Макрон) и Россией, которая ведется на Украине. Целью с одной стороны является разрушение, разграбление и раздел России как огромного, богатого природными ресурсами государства, расположенного по обе стороны мира. А целью другой стороны является обеспечение дальнейшего существования России как могущественной нации, ее культуры, народа и языка.

Avid Newsreader

Оружие для Украины? Да забирайте! Что? Украина хочет танки? Конечно! Самолеты? Ага, вот и они. А военные подрядчики и воротилы ВПК потирают руки и жадно облизываются. Конгресс поддерживает боевые действия? Конечно, потому что это их работа и это их деньги — и много денег!

Все дело в деньгах!

Oracle at Delphi

"Справа же многие из противников помощи Украине — назовем их „фракцией Такера Карлсона“ — наоборот, прекрасно понимают суть конфликта. И они сознательно за „плохих“". Это очень узкий взгляд на оппозицию, профессор Кругман. Не все люди видят мир черно-белым. Некоторые думают, что боевые действия и убийства ужасны сами по себе и ничего не дают. Разве такое мнение делает меня плохим парнем? Возможно, если бы мы больше работали и обладали лучшей дипломатией, мы могли бы предотвратить этот кровавый конфликт.

Rudy Singer

Кто такая эта Украина вообще, и имеет ли она для нас хоть какое-то значение? Я предпочитаю поддерживать надежных союзников, в то время как страны, которые не особенно дружат с США, с меньшей вероятностью получат мою поддержку.

Вот Тайвань является надежной и развитой демократией в Азии. Тайвань поставляет США важные технологии. И это единственная страна в Азии, где разрешены однополые браки. Я бы проголосовал за защиту Тайваня от китайского вторжения.

Но, Украина? Я не уверен, что США и Украина настолько уж близки!

Joe

Вы знаете, что я ненавижу? Упрощенное изображение украинского конфликта в хороших и плохих понятиях.

Просто мышление только в категориях добра и зла – это пошлая пропаганда.

На Украине работает много сил.

Я нахожу совершенно смехотворным, что Кругман даже не упомянул об агрессивном расширении НАТО. Это, безусловно, был важнейший способствующий фактор, вызвавший этот конфликт.

1) Ученые, такие как Джон Миршаймер, обсуждали это.

2) Наши собственные правительственные чиновники предупреждали об этом.

3) Россия также нас об этом прямо и неоднократно предупреждала.

4) А вы помните, что мы делали во время Карибского кризиса, когда роли были зеркально противоположными и мы испытывали угрозу со стороны Советов?

Конечно, России не нужны вражеские войска, ракеты и танки на ее границе. А вам они были бы нужны?

Этот военный конфликт был полностью предсказуем и предотвратим.

Nikita

Я – американец с русскими корнями, у меня есть семейные связи по обе стороны конфликта. Как и большинство, я был потрясен действиями Путина в начале спецоперации, собирал деньги на гуманитарную помощь Украине, воспитывал в себе отвращение к русской культуре и читал все, что мог, о конфликте. Со временем мое мнение изменилось на 180 градусов.

Теперь я презираю Зеленского и западные СМИ за непрерывный шквал лжи и искажения происходящего, откровенную поддержку фашистских элементов на Украине, тупое повторение военной пропаганды и пропаганду бесконечной эскалации конфликта.

Остался ли хоть один рациональный игрок на международной сцене вокруг конфликта? Что осталось от американской дипломатии как силы, ответственной за мировой порядок? Весь ее потенциал уже истрачен, и я глубоко разочарован США.

Перестаньте поддерживать военную машину, которая отправит мою семью с обеих сторон на смерть. Остро необходима деэскалация этого военного конфликта и мирные переговоры.

Danny Boy

Если этот военный конфликт так важен для Соединенных Штатов, почему на Украине нет наших собственных войск?

Я считаю аморальным поддерживать военную машину сотнями миллиардов долларов, не рискуя своими войсками. При нашей финансовой поддержке погибло уже 200 000+ человек? При этом мы не рискнули ни одним американцем!

Меня очень беспокоит, когда я слышу, как все эти храбрые "кабинетные воины" говорят о том, как сильно они поддерживают Украину и как это важно. Хорошо, если это так важно для нас, почему американские войска не помогают ВСУ в боях?

johnlo

Военный конфликт на Украине не имеет ничего общего с защитой демократии. Судьба западных демократий, включая США, не стоит на кону. Речь идет о безопасности России и глупой попытке Запада оторвать Украину от России, для которой она веками была неотъемлемой частью, и втянуть ее в НАТО. Независимая Украина не является жизненно важным интересом США. Она обойдется нам исключительно дорого, а отдача будет незначительной.

Я просто не могу не думать в этой связи о песне War Pigs (Свиньи войны) группы Black Sabbath. Если вы не слышали это, вы должны ее услышать! И вы должны прочитать текст этой песни очень внимательно!

FB

"Если контрнаступление Украины увенчается успехом, силы демократии во всем мире укрепятся — в том числе в Америке. Если же нет, это будет катастрофа не только для Украины, но и для всего мира".

Что означает "увенчается успехом"? Украина изгонит Россию с присоединенных территорий? Учитывая подавляющее превосходство России в вооружении и в ресурсах, почти немыслимо, чтобы Украина могла добиться успеха. Тем более русские считают свою борьбу экзистенциальной.

В том маловероятном случае, если Киев все же добьется успеха, как это укрепит демократию в Америке? Я имею в виду, как, черт возьми, Кругман думает, что это сработает? Это может увеличить шансы Байдена в 2024 году. Это то, что он имеет в виду под укреплением демократии? Но американская демократия постоянно ослабляется постоянно растущей мощью военной машины США, потребляющей и тратящей впустую огромные ресурсы, которые вместо этого должны идти на благо реальных американских граждан. Победа Украины была бы огромной победой американского милитаризма, а не демократии.

Если она потерпит неудачу, это станет катастрофой для американского милитаризма и унижением для самопровозглашенной самой великой на Земле нации — Америки. Но все это мы уже терпели раньше и будем делать еще.

Так что будь то успех или поражение, но продолжение военного конфликта с Россией — это катастрофа для Украины и ее народа.