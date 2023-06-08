На предприятии "Алмаз Антея" по выпуску средств ПВО расширят производство

Предприятие "Алмаз Антея" по выпуску зенитных ракет расширит производство в два раза

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-350 показывают высокую эффективность по уничтожению украинских воздушных целей в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в среду в Минобороны РФ по итогам проверки министром обороны Сергеем Шойгу выполнения госооборонзаказа на одном из предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

По данным ведомства, Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз Антей". В частности, глава российского оборонного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО.

"Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника. Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Одно из предприятий концерна ВКО "Алмаз-Антей", выпускающее, в частности, зенитные управляемые ракеты для комплексов ПВО, расширяет производственные мощности, что позволит в два раза поднять возможности предприятия, сообщили во вторник в Минобороны России.

"Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны", - сообщили в ведомстве.

По словам руководителя предприятия, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия".