Шойгу распорядился сократить сроки ввода в строй новых производственных мощностей концерна "Алмаз-Антей"

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий концерна ВКО "Алмаз-Антей", сообщило в среду российское военное ведомство.

"Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. По его словам, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия", - говорится в сообщении.

Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны.

Министр обороны России "указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счёт синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам", информирует ведомство.

Шойгу отметил, что во время поездок по предприятиям он видит, что "площадки запускаются за два-три месяца".

"Одновременно идёт работа станка, тут же идёт монтаж, и тут же идёт наладка следующего", - отметил Шойгу, слова которого приведены в сообщении.

Глава концерна ВКО "Алмаз Антей" Ян Новиков доложил министру обороны России, "что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции". "Он подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика. Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника", - говорится в сообщении.